Trasa Itálie-Ostrava opět ožívá. Parma má zájem o mladý talent Baníku

Daniel Macej míří z Baníku do Parmy • mladez.fcb.cz

Baníkovský ročník 2004 je v kurzu! Před rokem zamířil do Interu Milán záložník Samuel Grygar, nyní pobývá v Parmě jeho někdejší spoluhráč Daniel Macej. Agentura Sport Invest, která sedmnáctiletého stopera zastupuje, záležitost nechce komentovat. Podle informací iSportu má však klub, jenž aktuálně sestupuje do Serie B, o obránce s vynikající postavou zájem.

Zas tak překvapivá zpráva to není, Italové totiž poslední dobou směřují svůj interes právě do Ostravy. Na Bazaly a do tréninkového areálu Vista.

Kromě již zmíněného Samuela Grygara, který u mistrovských „nerazzurri“ za necelý rok udělal takový progres, že by měl být brzy posunut do vyšší kategorie, projevil jih Evropy zájem i o jiné.

Například SPAL by rád Denise Látala a ty nejznámější tamní velkokluby monitorují situaci okolo útočníka Daniela Śmigy, jemuž už dvakrát dopřál kouč áčka Baníku Ondřej Smetana ligové minutky.

Daniel Macej je mládežnickým reprezentantem rovněž, na první pohled zaujme hlavně figurou (téměř dva metry), což je u stopera výhodou. A pro skauty zajímavý atribut do notýsku, který se zalíbil i Parmě, byť agentura Sport Invest nechce zatím nic komentovat.

Macej pochází z fotbalové rodiny, jeho bratr Martin je také odchovancem FCB, nyní jako útočník působí v Teplicích. A druhý starší bratr Patrik, bývalý brankář, se zase účastnil EURO do 21 let 2017.

Mezi největší talenty (nejen ostravského) ročníku 2004 patří i Ondřej Kukučka, jenž si však bohužel vážně zranil koleno během tréninku s A-týmem, brankář Martin Hrubý, bek Karel Michlík, středopolař Matěj Šín nebo ofenzivní univerzál Lukáš Levčík.

Všichni figurují i v plánech reprezentačního trenéra Petra Havlíčka. Stanou se jednou tahouny Baníku, nebo budou preferovat zahraniční cestu?