Buffon je zpátky doma. Po 20 letech se upsal Parmě, bude chytat druhou ligu

Buffon v Parmě jako třináctiletý odstartoval kariéru a o čtyři roky později už si poprvé zachytal v italské lize. S klubem v roce 1999 vyhrál Pohár UEFA i Italský pohár a jako nejdražší brankář světa poté za 52 milionů eur přestoupil do Juventusu.

V turínském celku strávil dvacet let s výjimkou ročníku 2018/2019, kdy působil v Paris St. Germain. S Juventusem Buffon získal deset titulů a po přeřazení do druhé ligy kvůli korupci mu v roce 2007 pomohl i k návratu do nejvyšší soutěže. Třikrát s ním také postoupil do finále Ligy mistrů.