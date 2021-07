Mourinho v Římě? Boj o reputaci i kritika: Je nejhorší z nejhorších

Řím už se třese - tedy alespoň ta část, která fandí AS. Tým z věčného města totiž začíná cepovat José Mourinho. Slavný trenér má ambiciózní klub dovést do evropských pohárů a udělat z něj kandidáta na scudetto. Najdou se ale skeptici, kteří mají obavy, zda je stále tak dobrý jako dřív. Třeba Paolo Di Canio, který Mourinha kritizuje na uniklé nahrávce.

„Je to zemětřesení,“ byl v úžasu bývalý ředitel AS Walter Sabatini. „Pořád tomu nevěřím. Je to jako sen. Bude mě trénovat Mourinho!“ radoval se talentovaný zadák Marash Kumbulla.

Jmenování portugalského kouče do funkce trenéra Říma vyvolalo ohromnou vlnu reakcí. Není se čemu divit. Když „The Special One“ naposledy vstoupil na italskou půdu, s Interem Milán vyhrál treble - titul, pohár i Ligu mistrů.

Jenže to bylo před jedenácti lety. Není Mourinho už jen stínem svého bývalého úspěšného já? I to si myslí dost lidí, v čele s Paolem Di Caniem. Legenda konkurenčního Lazia, momentálně expert Sky Sports Italia, se do Mourinha pustila v hlasových zprávách neznámému příjemci, které před pár dny unikly na YouTube.

„Vzali jste toho nejhoršího z nejhorších,“ vypálil 53letý Ital. „Chápu, že jste potřebovali velké jméno. Ale tohle je jako podepsat hráče, co má to nejlepší za sebou. Mourinho ani nehraje fotbal, spíš anti-fotbal. Užijete si pár vtipných tiskových konferencí, protože z kontroverze je vždycky dobré divadlo. Ale když jde o rekonstrukci týmu, je ten nejhorší ze všech. To všechno říkám navzdory tomu, že před sedmi lety jsem ho měl velmi rád, dokonce radši než Guardiolu.“

Kruté? Jistě. Ale možná ne daleko od pravdy. Stačí si vzít Mourinhova poslední dvě angažmá.

V Manchesteru United sice vyhrál ligový pohár, Community Shield a Evropskou ligu, na jeho čas na Old Trafford se ale vzpomíná s pachutí. Jedna z prvních věcí, co se jeho nástupci Olemu-Gunnarovi Solskjaerovi přičítá k dobru, je zlepšení atmosféry v klubu, kterou slavný Portugalec dohnal do bodu mrazu. Koneckonců svého „oblíbence“ Lukea Shawa kritizuje doteď, i když z něj vyrostl skvělý bek a jeden z klíčových článků anglické cesty do finále EURO.

V Tottenhamu zase dostal vyhazov těsně před koncem sezony bez jediné vyhrané trofeje. To se mu naposledy stalo v União de Leiria - provinčním portugalském klubu, který vedl před 20 lety na začátku své trenérské cesty.

Sám Mourinho si ale žádný velký problém nepřipouští. „Jsem obětí toho, co jsem dřív dokázal. V Manchesteru United jsem vyhrál tři trofeje a bere se to jako neúspěch. S Tottenhamem jsem došel do finále Carabao Cupu, ale ani jsem nedostal šanci jej tam vést. Ale co se u mě bere jako katastrofa by pro jiné byl ohromný úspěch,“ vysvětlil na první tiskové konferenci v Římě.

Na kom stavět?

AS v mnohém připomíná jeho posledního zaměstnavatele, Tottenham. Ambiciózní klub s velkou fanouškovskou základnou a kádrem nabitým zajímavými hráči, který ale v bojích o cenné trofeje vždy skončí těsně pod vrcholem. Učebnicový příklad oblíbené anglické fráze „věčně družičkou, nikdy nevěstou.“

Jak to slavný kouč plánuje změnit? Nejprve provedl čistku - na předsezonní přípravu s týmem neodcestoval zkušený záložník Javier Pastore, bývalé eso Barcelony a Chelsea Pedro, ani talentovaný Justin Kluivert. Ten má podle posledních zpráv blízko k přestupu do Nice.

Velké změny se odehrají v brance. I odtud míří dva hráči do Francie - Robin Olsen, který strávil minulou sezonu na hostování, má namířeno do Lille, Španěl Pau López už hostuje v Marseille. Dres číslo 1 navlékne první nová tvář pod Mourinhovým vedením, jeho krajan Rui Patrício. Dlouholetá jednička portugalské reprezentace přišla na Stadio Olimpico po třech úspěšných letech ve Wolverhamptonu.

V Anglii by Mourinho rád lovil dál, do zálohy vedle držáka Jordana Veretouta by chtěl přivést Granita Xhaku, kapitána švýcarské reprezentace. Arsenal se nebrání jeho prodeji, nic ale ještě není dohodnuté.

Navíc, Římané nemají stamiliony na rozhazování. Mourinho si z velké části bude muset vystačit s tím, co má. Oporami by mu měli být staří známí z Manchesteru United, stoper Chris Smalling a záložník Henrik Mchitarjan. Oba v Římě nakopli kariéry.

Hlavní zbraní v Mourinhově systému 4-2-3-1 má být osamocený bijec na hrotu Edin Džeko. Bosenskému kanonýrovi, kterého do světa velkého fotbalu poslaly Teplice, je už 35 let, formu má ale stále solidní. V minulé sezoně dal sedm branek, brzdily ho ale napjaté vztahy s Mourinhovým předchůdcem Paulem Fonsecou.

„The Special One“ ale ví, jak s hvězdnými útočníky pracovat. S Harrym Kanem koneckonců zůstává v kontaktu i po konci v Tottenhamu. „Je skvělý, pořád si píšeme. Je dobře známá věc, že máme výborný vztah. Vždy ho budu uznávat, jako trenéra i jako člověka. Přeju mu v Římě úspěch,“ vyznal se v nedávném rozhovoru pro TalkSPORT kapitán anglického národního týmu.

Velkou překážkou k budování úspěšného projektu zůstává zdraví kádru. Jedním z hráčů, na kterém by Mourinho chtěl stavět ofenzivu, je italský ofenzivní univerzál Nicolo Zaniolo. 22letý hráč ale za rok a půl utrpěl už dvě vážná zranění kolene. Minimálně půl roku si kvůli prasklé achillovce nezahraje ani Leonardo Spinazzola, který zaujal na levém kraji obrany nových mistrů Evropy Italů.

Mourinho ale věří, že navzdory všem překážkám dokáže reputaci sebe i klubu zlepšit. Koneckonců, měl by na to mít víc času, po dlouhé době není v celku, který chce okamžitě vyhrávat trofeje. „Nechtějí úspěch hned dnes, ale raději udržitelný projekt do budoucna. Proto jsem tady,“ řekl na své první tiskové konferenci. „Za tři roky už se tu bude něco slavit,“ dodal.

Musíme si počkat, co ten důvod k oslavám bude. A jestli u něj stále bude v čele klubu stát José Mourinho.