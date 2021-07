Chystá se supervýměna?! Juventus uvažuje, že nabídne Ronalda PSG

To by byla bomba. Juventus údajně začíná vážně zvažovat, že by se rok před koncem smlouvy zbavil své největší hvězdy, Cristiana Ronalda. A jak to provést? Podle francouzského deníku L'Equipe by portugalská superstar mohla zamířit do PSG, zatímco do Turína by z Paříže obratem putoval Mauro Icardi. Dojde během léta na senzační výměnu špičkových střelců?