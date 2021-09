Zimův debut: osudový Ribéry, poloasistence, výhra a nový systém

Necelé dva týdny aklimatizace v FC Turín, které David Zima vyměnil za poslední reprezentační sraz, se dvacetiletému obránci vyplatily. Chorvatský kouč Ivan Jurič „last minute“ posilu za více než 150 milionů korun okamžitě hodil do jámy lvové a odchovanec Olomouce obstál. Zima spolehlivým výkonem pomohl „býkům“ k jednoznačné výhře 4:0 (první v sezoně) nad Salernitanou. Bonusem byla poloviční asistence na třetí gól a osudové setkání s Franckem Ribérym.

Jako malý klučina se David Zima honil celé dny za míčem na plácku v dresu Francka Ribéryho. Sedmička na zádech a bezelstný úsměv. Právě zjizvený francouzský záložník býval velkým vzorem olomouckého rodáka, jenž s „ním“ vyrůstal.

Když Ribéry poprvé vyhrál bundesligu, bylo Zimovi sedm let. Další trofeje Bayernu a hlavně individuální výkony jednoho z nejlepších křídelníků posledních patnácti let pak tehdejší talent Sigmy hltal jako teenager.

Skok do nedělního slunného odpoledne v Turíně, kam si na olympijský stadion nachází čas devět tisíc fanoušků (zhruba jedna třetina kapacity kvůli omezením), aby tamní FC podpořilo v boji o premiérové body v ročníku s nováčkem ze Salernitany.

Je u toho od první minuty i Zima, jenž měl na souhru s novými spoluhráči nějakých deset dní.

Žádné oťukávání v juniorce s názvem Primavera, nekoupili jsme tě za šest milionů eur, abys vysedával na lavičce. Potřebujeme nutně vyhrát.

Takový vzkaz poslal dynamickému obránci trenér Ivan Jurič.

Nebývalá, leč velmi sympatická důvěra, když vezmeme v potaz, jaké jsou v Itálii nároky na taktickou disciplínu. A za dva týdny je fakt nevypilujete.

Nebyl by to však Zima, kdyby se z takového startu do zahraničního angažmá rozklepal.

Sebevědomý flegmatik hrál ještě před dvěma lety MSFL za béčko Sigmy, před rokem play off Ligy mistrů za Slavii proti Midtjyllandu a o víkendu už Serii A.

Vždycky obstál.

Mimochodem, na Andrově stadionu slaví transfer odchovance rovněž. Kromě třiceti milionů korun, které český mistr poslal na Hanou loni, brzy připutuje dalších cca deset procent z přestupové částky.

Tedy něco okolo patnácti milionů. Ve finále tak Olomouc dostane za kluka, který za ni odehrál 156 ligových minut, takřka padesát „mega“.

Ale zpět na sever Apeninského poloostrova k řece Pád.

Zima je vhozen do ringu, přestože bude na oficiální tiskovce s médii představen jako posila až v úterý.

Paradox, že?

Ale taky známka toho, jaký kalup účastník EURO 2020 zažívá: rychlá omluvenka z nároďáku, odlet, zdravotní prohlídka, podpis smlouvy, lekce cizího jazyka, zabydlování, příprava...

A debut!

Když na posledních 23 minut na hřiště přichází osmatřicetiletý vzor Franck Ribéry, který má Salernitanu zachránit v soutěži, dostává Zimův příběh dokonalou tečku.

I když tečku... Vzhledem k vysokohorské kariérní dráze a stále ještě nízkému věku syna bývalého extraligového hokejisty řekněme raději třešničku, bonus, symboliku.

Mladý svéráz ještě určitě něčím překvapí.

Překvapil i tím, jak suverénně zvládl systém se třemi stopery, kde Zima nastoupil napravo. Ve Slavii byl zvyklý spíš na klasickou obrannou čtyřku, ale přizpůsobil se.

Získal jedenáct míčů a po jeho důrazném souboji vstřelil Tommaso Pobega, host z AC Milán, uklidňovací branku na 3:0.

Nakonec dostal nováček ještě čtvrtou facku, Ribéry a spol. odjeli s výpraskem. Na první bod čekají a krčí se na dně tabulky.

„Jsem s přestupovým trhem spokojen. Zejména v posledních dnech jsme podepsali hráče, kteří nám pomohou. Někteří z nich už ukázali, že budou posilami,“ chválil nové tváře chorvatský kouč Jurič.

Kromě Zimy a Pobegy mezi ně patří i Josip Brekalo z Wolfsburgu, Marko Pjaca z Juventusu nebo belgický reprezentant Dennis Praet z Leicesteru, jehož zastupuje český agent Martin Říha.

Zima premiéru odehrál s přehledem navzdory tomu, že závěrečná půlhodina pro něj byla fyzicky náročná. Přestože je z Edenu solidně připraven, projevil se na něm hektický program posledních dní i tréninky v ještě větší intenzitě než v Praze.

Fitness data realizáku pravidelně ukazují i deset naběhaných kilometrů v opravdu vysokém tempu za jednu šedesátiminutovou jednotku.

Až si úspěšný loňský maturant zvykne i na detaily, například zónové bránění rohů, zase se posune „Zimič“ na vyšší kvalitativní úroveň.

A bude z toho těžit i Jaroslav Šilhavý. Třeba už za měsíc.

Zimův debut

Minuty: 99 (i s oběma nastaveními)

Kontaktů s míčem: 52

Přihrávky/úspěšné/dopředu: 32/26/11

Faulován/fauloval: 1x/0x

Sestava Turína

Milinkovič-Savič

Zima Bremer Rodríguez

Singo Lukič Mandragora Ansaldi

Linetty Pjaca

Sanabria