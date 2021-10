Mourinho odstavil čtyři hráče, opřel se do něj agent: Co se tím snaží říct?

Jedna z nejvyšších (a nejpřekvapivějších) proher v kariéře Josého Mourinha si i po týdnu vybírá svou daň. Portugalský trenér po porážce svého AS Řím 1:6 od norského týmu Bodö/Glimt v Konferenční lize vyřadil z kádru čtyři hráče. Agent jednoho z nich se teď do kouče pustil v médiích.

Mourinho si vyhodnotil, že po prohře 0:1 s Juventusem bude dobré, aby nechal opory svého týmu odpočívat před dalším šlágrem s Neapolí (0:0). Do zápasu Konfereční ligy proti Bodö/Glimt tak poslal sestavu plnou náhradníků. A hořce litoval - norský klub už o poločase vedl 2:1, portugalský stratég o přestávce třikrát vystřídal, ale místo zlepšení přišel strmý pád a další čtyři inkasované branky. Pod demolici 1:6 se podepsal hlavně Eric Botheim, 21letý útočník, který dva góly dal a na další tři nahrál.

„Jejich první tým je prostě mnohem lepší než náš druhý tým,“ zkritizoval Mourinho po zápase sestavu plnou náhradníků. „Je to moje chyba. Měl jsem dobré úmysly, chtěl jsem, aby si důležití hráči odpočinuli. Ale místo toho přišel trest. Prostě vyhráli hráči, kteří jsou lepší než ti moji,“ dodal.

K ostré kritice ještě přisadil, když v dalším rozhovoru řekl, že má v kádru jen třináct fotbalistů, kteří dosahují jím požadované úrovně. Ve vyvolené skupince rozhodně nejsou záložníci Amadou Diawara a Gonzalo Villar, mladý bek Bryan Reynolds a útočník Borja Mayoral, který v Římě hostuje z Realu Madrid. Tuhle čtveřici totiž Mourinho úplně vyřadil z kádru.

„Nerozumím, co se tím snaží říct,“ vyjádřil se pro web Tuttomercato agent Daniele Piraino, který zastupuje 24letého středopolaře Diawaru. „Dělá z Amadoua obětního beránka? Trestá mého klienta až příliš přísně za chybu? Nebo je to prostě jen snaha donutit klub k větším akcím na přestupovém trhu?“ ptal se italský manažer.

„Jestli drží hráče mimo tým z jednoho z těchto důvodů, a ne kvůli zdraví nebo neporozumění koučově taktice, tak si myslím, že v klubu vytváří dost nepříjemnou situaci,“ zpražil trenéra.

Ambiciózní AS Řím evidentně velmi brzy vstupuje do krizového období. Pod Mourinhem se Římané vyšvihli na čtvrté místo tabulky, z posledních čtyř ligových klání ale vyhráli jediné - proti nováčkovi Empoli. Slavný trenér musí náladu v týmu uklidnit a minimálně do ledna pracovat s kádrem, který podle jeho slov není dost dobrý. Program nemá nejjednodušší - ve středu se sice utká s posledním Cagliari, o víkendu ale vyzve lídra Serie A AC Milán a příští čtvrtek ho čeká odveta s Bodö/Glimt. Další výprask od rozjetých Norů by Mourinhovu pozici i atmosféru v Římě výrazně zhoršíl.