Hvězda Insigne v Torontu: odchod na vrcholu, nalákal ho rekordní plat

Kapitán Neapole Lorenzo Insigne míří do Kanady • Reuters

Kapitán Neapole Lorenzo Insigne míří do Kanady • Reuters

Kapitán Neapole Lorenzo Insigne míří do Kanady • Reuters

Kapitán Neapole Lorenzo Insigne míří do Kanady • Reuters

Za moře už se nechodí na fotbalový důchod, do MLS se můžou přesunout i hvězdy v nejlepších letech. Nejnovějším důkazem se stal Lorenzo Insigne. Kapitán Neapole a vítěz mistrovství Evropy s Itálií ve 30 letech bojuje o první ligový titul v Serii A, v létě dá ale rodné zemi vale a přesune se do Toronto FC. Do Kanady, kde se před ním prosadil krajan Sebastian Giovinco, jde i kvůli rekordní mzdě.