Juventus a Vlahovič, sázka za dvě miliardy: Budu dřít na 200 procent

Elegantně. V jednoduchém černém obleku s bílou košilí dorazil Dušan Vlahovič do tréninkového centra Juventusu, aby podstoupil zdravotní prohlídku a dokonal nejdražší lednový přestup v historii Serie A. „Milujeme tě, Dušane!“ pokřikovali na svou novou modlu přítomní fanoušci bíločerných.

Po důkladné proceduře s lékaři a fyzioterapeuty si konečně poprvé navlékl pruhovaný dres, natočil uvítací video pro fanoušky a sfoukl svíčku na decentním dortu. „To je od vás milé, moc děkuji,“ smál se srbský útočník, jenž v den přestupu slavil své 22. narozeniny.

Na tuto oslavu rozhodně nezapomene.

„Je to výjimečný den pro mě i celou mou rodinu a mé nejbližší. Už se nemohu dočkat, až potkám spoluhráče, od kterých se toho mohu mnoho naučit. Věřím, že nás společně čeká mnoho úspěchů,“ prohlásil.

V to mocně doufá i samotné vedení klubu. Na zářijové valné hromadě totiž oznámilo ztrátu přesahující v přepočtu pět miliard korun. Akcionáři se ovšem rozhodli investovat do Juventusu další dvě miliardy. Ty nyní padly na samotný příchod srbského střelce. Co přimělo „starou dámu“ jít do takového risku? Mizerný útok.

Řečí statistiky očekávaných gólů je Juventus v Serii A až čtrnáctý, co se týče vytvořených šancí, a dvanáctý, pokud jde o jejich zakončování. Vlahovič, který od začátku minulé sezony nastřílel nejvíce branek na celém Apeninském poloostrově (38), se v tomto směru jeví jako ideální posila.

„Trenér Allegri si teď nemůže na nic stěžovat. Vlahovič je jeden z nejlepších útočníků na světě. Jeho variabilita v zakončení je úžasná. Pro soupeře Juve je jeho příchod opravdu špatnou zprávou,“ narážel legendární útočník Christian Vieri na tuhý boj o Ligu mistrů. V něm ztrácí Juventus z páté příčky pouhý bod na Atalantu Bergamo, jež má zápas k dobru.

„Juve si nemůže dovolit skládat dva, tři roky tým, aby zaútočilo na titul. S příchodem Vlahoviče čekám, že budou ještě ve zbytku této sezony velice nepříjemní,“ očekává Vieri velký impuls rekordního přestupu.

„Pro klub budu dřít na dvě stě procent. Vydám ze sebe všechno. Přišel jsem vyhrávat trofeje a jsem si jistý, že budeme bojovat až do konce. Ostatně, tak zní naše klubové motto,“ zorientoval se rychle v novém prostředí fanoušek Cristiana Ronalda, jehož sedmičku bude mít nyní na zádech. Volba to není náhodná. Mladý Srb má být symbolem éry po odchodu portugalské legendy.

Svou náhradu za Vlahoviče našla i samotná Fiorentina, která z Basileje přivedla za 400 milionů korun třiadvacetiletého Arthura Cabrala. I přesto nesou ve Florencii odchod svého miláčka těžce. Samotný starosta města podezřívá Vlahoviče z porušení karantény, v níž měl být po pozitivním testu. „Jestli se podezření potvrdí, jde o vážnou věc. To není chování hodné sportovního šampiona! Jsem ohromně zklamaný,“ napsal Dario Nardella na Twitter.

Vlahovičův debut v dresu „bianconeri“ by měl proběhnout příští neděli proti Veroně s Antonínem Barákem.

Dušan Vlahovič v aktuální sezoně

Zápasy: 24

Góly: 20

xG: 12,93

Střel na bránu: 35

Asistence: 4

Detaily přestupu

Přestupová částka 1,7 miliardy

Provize pro agenty 300 milionů

Budoucí bonusy 250 milionů

Hrubá mzda 1,5 miliardy

Z toho čistý plat Vlahoviče 770 milionů

(přepočteno na české koruny)

Vlahovičova konkurence v útoku Juventusu

Álvaro Morata

Španělsko, 29 let

29 zápasů, 8 gólů, 5 asistencí

Dosavadní jednička útoku „bianconeri“ je v týmu pouze na hostování s opcí z Atlétika Madrid. Velký zájem o něj projevila Barcelona, která by jej ráda získala ještě v tomto přestupním okně.

Moise Kean

Itálie, 21 let

25 zápasů, 4 góly, 1 asistence

Odchovanec Juventusu je nyní v Turíně pouze na hostování s opcí z Evertonu, jemuž aktuálně patří. Klient Mina Raioly má rozhodně velký potenciál. Nedokáže si však udržet dlouhodobou formu.

Paulo Dybala

Argentina, 28 let

23 zápasů, 11 gólů, 4 asistence

V aktuální sezoně nejlepší střelec „staré dámy“ nastupuje spíše na pozici č. 10, či druhého útočníka. V létě mu ovšem končí smlouva a o zájemce nemá nouze. Velmi o něj stojí v Liverpoolu.

Kaio Jorge

Brazílie, 20 let

10 zápasů

Brazilský šikula přišel loni v létě ze Santosu jako nákup pro budoucnost a minuty sbírá sporadicky. Za 125 minut na hřišti zatím nedokázal v dresu Juve vstřelit svůj premiérový gól.