Projekt „Katedrála“ vázne. AC a Inter mohou mít domov klidně i mimo Milán

Nové San Siro rozhodně neroste tak rychle, jak by si fanoušci a funkcionáři milánských velkoklubů představovali. Vlastně neroste vůbec. Projektu plánovaného nejmodernějšího stadionu v Itálii hází městská byrokracie pod nohy tolik klacků, že se do hry dostává alternativa postavit „Katedrálu“ úplně jinde. Ve městě, kterému se říká „italský Stalingrad“.

Plán zněl krásně: zatímco budou AC a Inter Milán nadále hrát na téměř stoletém stadionu Giuseppe Meazzy, na druhé straně milánského parku San Siro vyroste supermoderní „Katedrála“. Nový domov obou klubů s kapacitou 65 tisíc diváků a se vším komfortem, který na italských stadionech tak často chybí.

Jenže projekt se zadrhává. Proti stavbě se zvedají hlasy místních obyvatel i ekologů. Jsou tak hlasité, že zviklaly i milánského starostu Giuseppe Salu. Politik, který byl dlouho podporovatelem projektu, vyhlásil další kolo veřejných debat a povinnost dodat nové projekty.

S těmi ale podle italského deníku La Gazzetta dello Sport představitelé klubů nepočítali. Podle novinářů jsou sice šéfové na debaty připraveni, ale nelíbí se jim myšlenka, že by měli investovat další miliony eur, navíc s nejistým výsledkem. Starosta na sociálních sítích reagoval prohlášením, že projekt dál běží.

Do hry se ale podle Gazzetty vrací starší myšlenka postavit nový stadion jinde. Na místě, kde by byrokracie tolik nepřekážela. AC i Inter by tak mohly opustit nejen San Siro, ale i Milán. I když by nešlo o nijak daleké stěhování.

Novým domovem by mohlo být město Sesto San Giovanni, konkrétně areál bývalých oceláren Falck. Prostor se nachází vzdušnou čarou jen 13 kilometrů od San Sira, ale zatímco současný stánek je na východ od centra, náhradní místo leží severně.

Jedná se o město, které se postupem času stalo milánským předměstím a vlastně s metropolí Lombardie splynulo, dokonce tu končí jedna z linek milánského metra. Má ale vlastně samosprávu, která byla historicky výrazně levicová, proto se mu říká „italský Stalingrad“.

Z blízkosti Milána vychází i název: „Sesto“ (v italštině „šestý“) udává počet římských mílí na staré antické cestě. Bez zajímavosti není ani partnerství se Zlínem.

Ať tam či tam, výstavba nového stadionu je prioritou čínského majitele Interu Stevena Zhanga i společnosti Elliott Management ovládající AC. Od moderního stánku si slibují nejen lepší prostředí a prestiž, ale také větší peníze. Podle údajů auditorské firmy Deloitte mají kluby Serie A průměrně z jednoho sedadla jen poloviční výnosy oproti konkurentům z La Ligy či Premier League. Částečně se to dá přičíst i zastaralé sportovní infrastruktuře na Apeninském poloostrově.