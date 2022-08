AS Řím odstartoval ligu vítězně, obrat Lazia dokonal střelec Immobile

Paulo Dybala v prvním soutěžním zápase v dresu AS Řím • ČTK / AP / Alessandro Garofalo

Hráči AS oslavují vstřelený gól • ČTK / AP / Alessandro Garofalo

Fotbalisté AS Řím pod vedením Josého Mourinha vstoupili do italské ligy výhrou 1:0 na hřišti Salernitany. Jedinou branku úřadujících vítězů Evropské konferenční ligy vstřelil v 33. minutě tečovanou střelou zpoza vápna Bryan Cristante. Premiérovou ligovou branku AS v sezoně tak už počtvrté za sebou vstřelil záložník.