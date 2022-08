Startuje Serie A: Mourinhův útok na titul, hvězdné přestupy i tři Češi

Paulo Dybala se už představil v přípravě v dresu AS Řím • Reuters

Paulo Dybala promlouvá k fanouškům AS • profimedia.cz

Argentinec Paulo Dybala poslouchá chorály fanoušků AS • profimedia.cz

Paulo Dybala bude oblékat dres AS Řím • Reuters

José Mourinho na lavičce AS Řím • Reuters

Paulo Dybala se už představil v přípravě v dresu AS Řím • Reuters

Daniel Samek ze Slavie přestoupil do Lecce • Twitter/US Lecce

Nejvášnivější a nejdramatičtější evropská soutěž v sobotu začíná! Serie A, jež měla v posledních třech letech tři různé vítěze, slibuje i tentokrát nejnapínavější boj o titul. Na legendární Scudetto si brousí zuby především římští vlci vedení Josém Mourinhem. Dokáže AS Řím po dvaadvaceti letech přivést ikonickou trofej do věčného města? V cestě mu budou stát konkurenti posílení o velké návraty a ligou může zamíchat i comeback Silvia Berlusconiho s Adrianem Gallianim.

Veni, vidi, vici. José Mourinho v Itálii prostě válí. Na veleúspěšnou štaci v Interu navázal devětapadesátiletý Portugalec v AS Řím, s nímž v minulé sezoně opanoval premiérový ročník Konferenční ligy a ukončil čtrnáctileté čekání „giallorossi“ na trofej.

„Vlci“ jsou však stále hladoví a jejich cíl je jasný: po dvaadvaceti letech přivést na Stadio Olimpico mistrovský titul.

Hlavním tahounem týmu by měl být Paulo Dybala. Osmadvacetiletý Argentinec posílil AS Řím jako volný hráč po svém konci v Juventusu a už nyní je miláčkem fanoušků. Prodej dresů s jeho jménem dokonce trhnul i rekord Cristiana Ronalda při příchodu do Juventusu. Mourinho navíc vyztužil zálohu zkušeným Nemanjou Matičem a dynamickým Ginim Wijnaldumem.

Češi v Serii A Antonín Barák (27)

Hellas Verona Daniel Samek (18)

Lecce David Zima (21)

FC Turín

Svou šanci na titul cítí ovšem i v Laziu, které skončilo v posledních třech letech vždy před AS. Tým Maurizia Sarriho dokázal udržet všechny klíčové hráče a navíc posílil o Alessia Romagnoliho, italského reprezentanta a volného hráče z mistrovského AC Milán.

Obhájce titulu navíc přišel bez náhrady i o Franka Kessieho, přesto jdou „rossoneri“ do nového ročníku plni sebevědomí díky příchodům Divocka Origiho a talentovaného Charlese De Ketelearea.

Fanoušci „nerazzurri“ se těší na obnovení spolupráce Romela Lukaka s Lautarem Martínezem, která klubu vynesla v předminulé sezoně titul. „Můj odchod byla chyba,“ kál se Belgičan.

Zapomínat nesmíme ani na Juventus, v jehož čele bude rodina Agnelliů příští rok již rovné století. Cíl je tudíž jasný. „Titul je povinnost,“ uvědomuje si tíhu jubilea trenér „bianconeri“ Max Allegri.

Zpestřením v nejvyšší italské soutěži je pak premiérová účast Monzy. Klub z milánského předměstí vede protřelé duo Silvio Berlusconi s Adrianem Gallianim. „Budeme bojovat o titul a účast v Lize mistrů,“ žertoval bývalý italský premiér po postupu do Serie A. V ní je ovšem možné úplně vše.

Tip Sportu na konečné pořadí Serie A

1. AS Řím

2. Inter Milán

3. AC Milán