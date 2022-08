V Itálii je rozhodčí šéf! Zima o tvrdém startu v Turíně i přechodu od juniorů

Jeho kariéra má akceleraci ferrari, i když si už druhým rokem hoví v kolébce fiatu. Stoper David Zima skočil v devatenácti z Hané do pražské Slavie. Ve dvaceti si vykopal přestup do Turína. Sice ne rovnou do Juventusu, nýbrž do místního FC, ale i to je bingo. Vždyť si už druhou sezonu zahraje top evropskou ligu. Navíc v zemi totálně zblázněné do fotbalu. Vytáhlého olomouckého sympaťáka to nechává v klidu.

V Serii A zatím stihl dvacet startů. Měl v plánu, že bude od poloviny srpna sbírku rozšiřovat, jenže vstup do nového ligového ročníku mu odložil smolný letní přátelák v Nice.

„Poškodil jsem si v něm rameno. Šlo o dislokaci kloubu u klíční kosti. Operace nebyla naštěstí nutná. Ale nic banálního to nebylo,“ vysvětluje David Zima.

Jak ke karambolu došlo?

„V běžném souboji. Spadl jsem na rameno a bylo to. Vliv na to mělo i hřiště, které nebylo úplně kvalitní. No, spíš bych řekl, že bylo velice nekvalitní. Tráva byla rozdělená na pásy, jako kdyby ji zrovna odněkud navozili. Byla zapískovaná a suchá. Horší hřiště jsem dlouho neviděl. Fakt katastrofa.“

David Zima věk: 21 (8. listopadu 2000 v Olomouci). výška/váha: 192 cm/84 kg kariéra: Sigma Olomouc (2004-2020), Slavia Praha (2020-2021), FC Turín (Itálie, 2021-?) bilance v reprezentaci: 8 zápasů /0 gólů bilance v Serii A: 20/0 největší úspěchy: postup do čtvrtfinále EURO 2020, 2x český mistr (2020, 2021), vítěz MOL Cupu (2021), vítěz ankety Talent roku (2020)

Kdy se budete moci vrátit zpět do sestavy?

„Rozhodne, jak se to bude hojit. Ale zrovna dneska už bych měl začít běhat. A když to dobře půjde, do dvou týdnů bych měl být normálně připravený.“

V Itálii jste rok. Už jste se stoprocentně adaptoval?

„Ještě ne, protože moc nepiju kávu (usmívá se).“

Jaké to vůbec je být profesionálem v zemi, kde je fotbal náboženstvím?

„Samotná práce profesionálního fotbalisty je všude stejná. Bez ohledu na to, jestli hrajete v Itálii, v Česku nebo třeba v Číně. Liší se spíš jiné věci než ty fotbalové. A musím přiznat, že první dva měsíce v Turíně bylo pro mě obrovsky těžké se na ně adaptovat. Ale po čtvrt roce už mi všechno přišlo jako normální.“

Co zejména vám dalo zabrat?

„Oproti Česku je v Itálii jiný život, jiné prostředí, jiná strava, jiné návyky. Je to celkově jiné už od rána. Vstáváte později, snídáte později, než jste byl zvyklý z domova, později obědváte, později trénujete, někdy opravdu až večer. Je to prostě celé posunuté. Přes poledne a odpoledne tu bývá obrovské vedro, denní rytmus tomu odpovídá.“

Kolik právě ukazuje teploměr? Máme krátce po poledni.

„Teď je tu dobře, jen asi osmadvacet stupňů. Ale minulý týden byly strašný vedra, asi šestatřicet ve stínu.“

Kdy startuje dopolední trénink?

„Záleží na počasí a na tom, jak se rozhodne trenér. Během sezony bývá jenom jeden trénink. Ten jsme přes zimu a na jaře mívali v jedenáct ráno. Ale když je teplo ještě větší než dnes, máme trénink až v sedm večer.“

Scházíte se před „ranním“ tréninkem na společné snídani?

„Ve Slavii jsme měli jenom společné obědy, tady jsou i snídaně. Já to vítám. Pro mě každé společné jídlo znamená míň práce doma.“

Vím, hospodaříte v Turíně sám.

„Občas sem přijedou rodiče nebo kamarádi, ale jinak jsem tady většinu času sám. Takže společné snídaně i obědy jsou pro mě ideální.“

Co jste si byl schopen uvařit, když jste se vylodil na severu Itálie?

„Já jsem schopen si uvařit skoro všechno. Ale většinou se to zakládá na kuřecím masu. K tomu nějaká příloha a nějaká omáčka. Celkově tu je strava každý den podobná – buď ryba, nebo kuřecí maso. A k tomu omáčka. Italové říkají, že jsou jen tři omáčky, které se tu furt točí - žlutá, zelená a červená. Avokádo, pesto a rajčata.“

Kterou máte nejradši?

„Asi rajčatovou, ale náš kuchař umí výborně dělat pesto. Takže to upřesním – v jídelně na stadionu nejvíc pesto, jinak pomodori, rajčata. Ale od našeho kuchaře mi chutnají i různé ryby. Nejsem úplně zběhlý v italštině, takže vám nepovím jejich přesné názvy, ale jsou výborné. A když je rizoto, dám si ho taky. Dělají tady fantastické krémové domácí rizoto. Navrch s parmazánem a vajíčkem.“

Můžete si z menu vybrat, co chcete? Nebo se musíte držet notiček od výživových specialistů?

„Dáváme si, co chceme. Samozřejmě tu je nutriční poradce, ale děláme to tak, aby to neviděl. Tak, se to tu dělá všude.“

Kdyby vás přistihl při činu, byla by pokutička?