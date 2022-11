„Kvaradona“ dobývá Neapol. Gruzínec (21) dohání hvězdy, cena roste

Chviča vyrůstal v hlavním městě Gruzie Tbilisi, kde ve dvanácti nastoupil do akademie místního Dinama. Už od raného věku bylo jasné, že tenhle kluk má talentu na rozdávání. V roce 2016, ve věku 15 let, byl povolán do reprezentace U17, za kterou se ve 21 zápasech trefil patnáctkrát.

O rok později si odbyl debut za seniorský tým Dinama Tbilisi. Následující sezonu strávil v gruzínském Rustavi, kam se přesunul jako volný hráč, kvůli většímu hernímu vytížení. Za 17 zápasů stihl tři zářezy. Během této sezony na sebe výrazně upozornil skauty po Evropě, největší zájem projevil Bayern Mnichov se Šachťarem Doněck.

Gruzínská liga se hraje systémem jaro - podzim, takže na jarní část sezony 18/19 se mohl přesunout na hostování do jedné z evropských soutěží. Nakonec si pro svůj růst vybral Lokomotiv Moskva. Zde stihl kvůli pozdnímu konci gruzínské ligy pouze sedm zápasů.

Jeho rychlé nohy, herní sebevědomí a schopnost přejít obránce jeden na jednoho uchvátily tehdejšího kouče Lokomotivu Jurije Semina, který ho chtěl přivést natvrdo. Jeho přání však kluboví šéfové nevyslyšeli, a tak se na sezonu 19/20 stěhoval na přestup do Kazaně.

Zde ve dvou úvodních ročnících získal trofej pro nejlepšího mladého hráče soutěže. V 50 zápasech zapsal 7+6 a dvakrát se stal gruzínským fotbalistou roku. V minulé sezoně stihl za Kazaň 19 zápasů, než vypukla válka na Ukrajině a ruská Premier League se přerušila.

Se začátkem války se přesunul zpátky do rodné Gruzie, tentokrát do kádru Dinama Batumi. V Gruzii se však Chviča dlouho neohřál a po 11 zápasech, ve kterých vstřelil osm branek, se stěhoval na jih Itálie.

Trenér Neapole Luciano Spalletti si ho vybral jako náhradu za odcházející klubovou legendu Lorenza Insigneho. S jeho angažováním se Spalletti trefil možná ještě víc do černého, než sám čekal. Mladý Gruzínec vletěl do nového angažmá jako uragán. Za dosavadních šestnáct zápasů zapsal neskutečných 8+8, což ho řadí na šesté místo nejproduktivnějších hráčů v TOP 5 evropských ligách.

Před ním už jsou pouze fotbalové superstars Haaland, Neymar, Lewandowski, Messi a Mbappé. Herní projev „Kvaradony“ však není pouze o sbírání čísel. Na jeho věk se jedná o dost komplexního hráče, což dokládají i čísla. V průměru zaznamená na zápas 3,1 střely, 1,85 klíčových přihrávek a 5,95 úspěšných driblinků.

Pokouší se průměrně o 28 přihrávek s velmi dobrou úspěšností 77,3. Svým driblinkem se hodně podobá Edenu Hazardovi v Chelsea, který si z obránců dělával sparing partnery. Navíc se svými 183 centimetry je hodně silný ve vzduchu, což rozhodně není pro hračičky na křídle nic typického. Ani obranná činnost mu není cizí, což se o dříve zmíněných hvězdách rozhodně prohlásit nedá.

Po sobotní demolici Sassuola, na které se Gruzínec podílel gólem a dvěma asistencemi, ocenil jeho výkon a celkovou formu i spoluhráč Victor Osimhen.

„Jsem za něho velmi šťastný, zaslouží si všechnu chválu, které se mu nyní dostává. Teprve se zahřívá, ještě jste neviděli jeho plný potenciál. Věřím, že má kvalitu na to, aby nám pomohl splnit náš sen (výhra Serie A). Je hodně sebevědomý a my jsme tady od toho, abychom mu pomáhali. Můžete vidět, že v posledních zápasech byl právě on tím rozhodujícím faktorem,“ uvedl nigerijský reprezentant. Vynikající formu potvrzuje i skokový nárůst hráčovy hodnoty, kdy se od letního přestupu do Neapole zvedla z 15 na 35 milionů eur.

Už dnes večer bude moct „Kvaradona“ slova chvály od svého spoluhráče potvrdit, Neapol se totiž představí na Anfield Road proti věhlasnému Liverpoolu, prokáže opět svůj ohromný potenciál?