O Zimu se údajně zajímá AC Milán. Levný přestup, spekuluje se v Itálii

„AC Milán usiluje o levný přestup: zde je obránce ze Serie A,“ zní titulek článku na webu calciomercatoweb.it. Oním levným přestupem by měl být právě český reprezentant David Zima.

Kouč AC Stefano Pioli o něj má údajně zájem i přes to, že do nedělního zápasu proti jeho týmu naskočil v závěru na pouhých patnáct minut. Během této chvilky už se skóre neměnilo a FC Turín nečekaně zdolal posledního italského mistra, který při cestě za obhajobou ztrácí po dvanácti kolech šest bodů na Neapol v čele tabulky.

V Itálii si tak zřejmě Zima udělal v minulé sezoně, na jejímž startu přišel ze Slavie, dobré jméno. A i když v poslední době v základní sestavě moc nenastupuje (mimo jiné i kvůli zranění z úvodu sezony), mohl by zamířit na věhlasnější adresu.

Pro AC Milán by šlo o levnou investici, Zima by mohl být k mání přibližně za 10 milionů euro (244 milionů korun). I Turínu, kde má platnou smlouvu do roku 2025, by tahle částka mohla dávat smysl, ze Slavie ho na konci léta 2021 přivedl za téměř 6 milionů eur (přibližně 145 milionů korun). Jedná se tedy o dobré roční zhodnocení.

Prozatím jde však o pouhou spekulaci, která by mohla nabrat na obrátkách třeba už v zimním přestupovém okně.