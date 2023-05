AS Řím padl s Fiorentinou a přišel o šanci na LM z ligy. Jistotu má Inter

Fotbalisté Interu se radují z gólu do sítě Atalanty • Reuters

Fotbalisté AS Řím v předposledním 37. kole italské ligy prohráli 1:2 s Fiorentinou a přišli o šanci kvalifikovat se ze Serie A do Ligy mistrů. Domácí o výhře rozhodli obratem v závěru zápasu, kdy skórovali dvakrát během tří minut. Jistotu startu v Lize mistrů naopak má Inter Milán díky výhře 3:2 nad Bergamem. Nerazzurri, které za dva týdny čeká finále milionářské soutěže s Manchesterem City, si vítězstvím pojistili umístění v první čtyřce Serie A.

Inter o třech bodech rozhodl díky skvělému vstupu do zápasu. Po 38 sekundách otevřel skóre Lukaku a dvě minuty nato zvýšil Barella. Ještě v první půli sice snížil Pašalič, ale třetí gól domácích dal v 77. minutě Martínez. Vlastní branka Onany v nastavení už byla jen kosmetickou úpravou.

Do souboje italských finalistů evropských pohárů lépe vstoupilo AS Řím, které vedlo od 11. minuty po zásahu El Shaarawyho. Hosté ale nakonec vedení neudrželi a natáhli čekání na vítězství v nejvyšší soutěži na sedm kol.

Fiorentina, kterou 7. června čeká finále Konferenční ligy v Praze s West Hamem, totiž v 85. minutě vyrovnala zásluhou Joviče a skóre poté otočil Ikone. AS Řím tak má kolo před koncem v tabulce na příčky zajišťující Ligu mistrů nesmazatelnou ztrátu čtyři bodů.

Fiorentina je devátá a ze Serie A se do pohárů už nedostane. Pokud by však vyhrála finále Konferenční ligy, představí se v základní skupině nového ročníku Evropské ligy. AS Řím má ještě šanci na Ligu mistrů v případě výhry ve finále Evropské ligy, ve kterém jej 31. května čeká Sevilla.

Italská fotbalová liga - 37. kolo:

Salernitana - Udine 3:2

Branky: 90.+6 Troost-Ekong, 43. Castanos, 57. Candreva - 25. Zeegelaar, 30. Nestorovski,

Spezia - FC Turín 0:4

Branky: 24. vlastní Wisniewski, 72. Ricci, 76. Ilič, 90.+6 Karamoh,

Fiorentina - AS Řím 2:1

Branky: 85. Jovič, 88. Ikone - 11. El Shaarawy,

Inter Milán - Bergamo 3:2

Branky: 1. Lukaku, 3. Barella, 77. Martínez - 36. Pašalič, 90.+2 vlastní Onana