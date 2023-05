Černý den Juventusu: minus 10 bodů a debakl v Empoli. Nedvěd zproštěn viny

FIGC vynesl trest krátce před výkopem ligového utkání Juventusu v Empoli, který turínský klub prohrál 1:4 (více o zápase čtěte níže). Po odpočtu klesl v tabulce Serie A z druhého místa na sedmé a ztrácí pět bodů na AC Milán, který se posunul na čtvrtou příčku, jež jako poslední zajišťuje postup do příští sezony Ligy mistrů. Vedení klubu uvedlo, že prostuduje plné znění rozsudku, a pak se rozhodne, zda se odvolá k Italskému olympijskému výboru.

Juventus původně kvůli aféře přišel v tabulce o 15 bodů, tento trest však odvolací soud v dubnu zrušil a vrátil případ k novému projednání fotbalovým orgánům. Vrchní žalobce FIGC Giuseppe Chiné nyní žádal o odpočet 11 bodů a tresty pro Nedvěda a dalších šest bývalých činovníků klubu. Zatímco vynesený trest pro klub byl jen o málo mírnější než jeho požadavek, všech sedm funkcionářů včetně Nedvěda dnes bylo zproštěno viny.

Potrestáni nicméně zůstali bývalý prezident klubu Andrea Agnelli a další tři vrcholní funkcionáři, kteří minulý měsíc s odvoláním neuspěli. Kompletní vedení Juventusu včetně Agnelliho či Nedvěda rezignovalo loni v listopadu, když se podezřením z falšování účetnictví začala zabývat turínská prokuratura.

Juventus podle úřadů několik let uměle nafukoval tržní hodnotu svých hráčů a zapisoval do účetnictví nadměrně vysoké přestupové částky. Předstíral tak, že má větší zisky, než ve skutečnosti měl.

Problémy Juventusu se ještě prohloubily minulý týden, když národní fotbalová federace obvinila klub a jeho bývalé vedení z nesrovnalostí ve výplatách hráčům během dvou „covidových“ sezon.

Tabulka Serie A 1. Neapol 36 27 5 4 73:26 86 2. Lazio Řím 36 20 8 8 55:28 68 3. Inter Milán 36 21 3 12 67:40 66 4. AC Milán 36 18 10 8 60:42 64 5. Bergamo 36 18 7 11 59:43 61 6. AS Řím 36 17 9 10 47:35 60 7. Juventus Turín 36 21 6 9 55:32 59 8. Monza 36 14 10 12 46:46 52 9. Fiorentina 36 13 11 12 48:41 50 10. Boloňa 36 13 11 12 48:45 50 11. FC Turín 36 13 11 12 38:40 50 12. Udine 36 11 13 12 45:44 46 13. Sassuolo 36 12 8 16 44:56 44 14. Empoli 36 10 12 14 36:46 42 15. Salernitana 36 8 15 13 45:58 39 16. Lecce 36 7 12 17 30:43 33 17. Spezia 36 6 13 17 30:56 31 18. Hellas Verona 36 7 9 20 29:55 30 19. Cremona 36 4 12 20 32:66 24 20. Sampdoria Janov 36 3 9 24 22:67 18 Poznámka: Juventusu bylo odečteno 10 bodů kvůli finančním podvodům.

Porážka Juventusu a ztráta AS Řím

Fotbalisté Juventusu několik hodin po odpočtu 10 bodů za falšování účetnictví ztratili další body na hřišti Empoli, kde ve 36. kole nečekaně prohráli 1:4.

Nějúspěšnější italský klub měl i po propadu tabulkou posun na místa zaručující Ligu mistrů pořád ve svých rukou, protože v případě výhry v Empoli se mohl přiblížit čtvrtému AC Milán na rozdíl dvou bodů a v příštím kole čeká tyto velkokluby vzájemný duel.

Neúspěch u zeleného stolu se nicméně projevil i na hřišti a Juventus už po dvaceti minutách prohrával 0:2. Nakonec po předchozích třech výhrách utrpěl vysokou porážku, pod níž se dvěma góly podepsal Francesco Caputo. Jediný gól turínského celku vstřelil v závěru Federico Chiesa, jenž se v lize prosadil po více než roce, poté co 10 měsíců nehrál kvůli zranění kolena.

Juventus je nyní zcela mimo pohárové příčky. Ztrácí bod na šestý AS Řím, který drží pozici pro předkolo Konferenční ligy, a dva body na páté Bergamo, jež by postoupilo do Evropské ligy.

AS Řím dnes doma remizoval se Salernitanou 2:2 a v Serii A nevyhrál pošesté za sebou. Svěřenci trenéra Josého Mourinha mohou postoupit do Ligy mistrů i v případě triumfu v Evropské lize, v níž je 31. května čeká finále proti Seville. Juventus o tuto možnost přišel semifinálovým vyřazením právě se španělským celkem.

Serie A - 36. kolo:

AS Řím - Salernitana 2:2

Branky: 47. El Shaarawy, 83. Matič - 12. Candreva, 54. Dia

Empoli - Juventus Turín 4:1

Branky: 18. z pen. a 47. Caputo, 21. Luperto, 90.+3 Piccoli - 85. Chiesa