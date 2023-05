33 let, bez Boha, nečekaně. Spalletti dokázal nemožné, přesto končí

Ať žijí noví nesmrtelní! Luciano Spalletti, kouč romantik, vyznávající ryze ofenzivní, „antiitalský“ styl, nahradil známé tváře levnými no name „exoty“ z Gruzie či Jižní Koreji. Povstala nová Neapol, taková, která odmítla úděl krásných smolařů. Od cizinců k superhvězdám, od zatracení k titulu, což loni v létě nikdo nečekal. Přesto si chce vzít kapitán mistrovské lodi roční dovolenou. Ale i tak. „Milí Neapolitánci, čekali jste dost dlouho. Trůn je váš. Forza Napoli!“

Náš letopočet (n. l.) se počítá od narození Ježíše, proto se označuje i po Kristu (po Kr.) či léta Páně (LP), latinsky Anno Domini (AD). V Neapoli však AD znamená éru po Diegovi. A vyhrát ligu v tomto období se jevilo nemožné – při absenci hráče, který „nebyl z tohoto světa“.

Proto Maradonu uctívají jako světce, výstavy o jeho životě se konají spíš v kostelech než muzeích a fanoušci stále konají pouť k nástěnným malbám. Rozum nahrazuje magický realismus. D10S, jak se Argentinci v Neapoli přezdívá, bůh v dresu s číslem 10, je věčný.

A teď… poprvé po 33 letech se Partenopei stali mistry Itálie, což loni v létě nikdo nepředpokládal. V tomto smyslu má pravdu Fabio Cannavaro, když podotkl, že třetí triumf Neapole v její 96leté historii je odlišný od předchozích dvou (1987 a 1990), jež zařídil Diego a jeho Ma-Gi-Ca (jak se říkalo Maradonovi, Brunovi Giordanovi a Carecovi). Bez superschopností jednoho stěžejního symbolu a nadpřirozené postavy.

„Tohle Scudetto má naopak mnoho tváří,“ řekl Cannavaro, „a zásluhu na tom má tentokrát hlavně Luciano Spalletti.“

Cesta 64letého kouče k titulu byla všechno, jen ne přímočará. Přivedl Empoli ze Serie C do Serie A, dotáhl Udinese do Ligy mistrů a inspiroval sira Alexe Fergusona svým systémem bez útočníků v AS Řím. Během dvou angažmá na Stadio Olimpico (2005–09 a 2016–17) však trůn nedobyl a zlatem nepoprášil ani Inter Milán (2017–19). Trvalo mu 553 zápasů, než dosáhl vrcholu Serie A – žádný trenér nemusel na první Scudetto čekat tak dlouho (je i nejstarším, který to zvládl).

„Necestoval jsem první třídou,“ řekl o své kariéře. „Bylo to stopem a tohle