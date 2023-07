Jankto už je v Cagliari. Italský ministr komentoval přestup a zavařil si

Už zbývají pouhé formality. Jakub Jankto po úspěšném absolvování lékařské prohlídky přistál v úterý večer na letišti v Cagliari, kde jej vítalo množství fanoušků nováčka Serie A. „Jsem moc rád, že tu mohu být. Děkuji za vřelé přivítání. Udělám vše pro to, abych přinesl Sardinii radost,“ pronesl záložník plynnou italštinou se šálou svého nového klubu kolem krku. Příchod českého reprezentanta z Getafe zasáhl i do nejvyšších pater italské politiky.

Restart. Po dvou nevýrazných letech, kdy patřil Getafe, potřebuje Jakub Jankto opět nakopnout svou kariéru. Nováček nejvyšší italské soutěže vedený Claudiem Ranierim se jeví jako ideální štace.

„Velmi jsem o něj stál. Je to dobrý fotbalista, sedí do mého projektu, má rozum, je to velký profesionál a bylo možné jej koupit. To jsou také jediné věci, které mě u posil zajímají. Během předešlých dvou let naší spolupráce jsem měl možnost ho blíže poznat, takže vím, že je to zlatý kluk,“ chválí si příchod Jankta sám Ranieri.

Zkušený italský trenér se s Janktem potkal již v Janově. V dresu Sampdorie tehdy prožíval levonohvý záložník své asi nejlepší období kariéry.

Slova chvály má pro nového člena kádru Rossoblù i sportovní ředitel Nereo Bonato.

„Měl jsem to štěstí mít jej rok v Udine a věřím, že nám může díky své flexibilitě poskytnout řadu taktických možností. Poslední dva roky neměl optimální, ale klub jako Cagliari umí hráče opět nakopnout správným směrem. V neposlední řadě panuje v Cagliari inklusivní prostředí. Respekt jednoho k druhému je zde naprostou samozřejmostí na všech úrovních,“ nebojí se Bonato, že by Jankto neměl být v klubu vítaný pro svou sexuální orientaci.

V stále silně věřící Itálii jsou již sedm let povoleny sňatky párů stejného pohlaví. Přestože dvě třetiny společnosti podporují zrovnoprávnění sexuálních menšin, je první otevřený homosexuál z řad sportovců stále ožehavým tématem, o čemž se přesvědčil i ministr sportu Andrea Abodi.

„Upřímně, nemám rád výstřednosti, ale osobní volby musí být respektovány a brány takové, jaké jsou. Pro mě je v prvé řadě člověkem a až v druhé sportovcem. Nečiním rozdíly na základě osobních rozhodnutí,“ pronesl jednašedesátiletý člen vlády.

Ministr se později snažil své nešťastné vyjádření upřesnit.

„Plně respektuji způsob, jakým chtějí druzí žít. Mám snad ale právo říct, že některé projevy na Pride pochodech mi přijdou již za hranou,“ snažil se Abodi zklidnit situaci.

To se mu však vůbec nepodařilo a v komentářích byl často označován za zpátečnického. Někteří jej dokonce nazvali homofobem.

„Osobně jsem se již spojil s Cagliari a osobně si promluvím i s Janktem. Prezidentovi klubu jsem vysvětlil, že Jankto má veškerý můj respekt. Každý má právo, aby byla jeho osobnost respektována. Doufám, že tisíce dalších přiznají svou sexualitu,“ dodal ministr sportu.

Trenér Ranieri Abodiho slova nepovažoval za nijak problematická. Jankto by měl dle něj bez problémů zapadnout do kabiny Cagliari, v níž panuje dle jeho slov rodinná atmosféra. Počítá ovšem s tím, že řada fanoušků může Jankta pro jeho sexuální orientaci urážet.

„Idioti se vždycky najdou. Jakub je však uvnitř nesmírně silný. Jsem rád, že ode dneška spolu již budeme opět spolupracovat. Doufám, že jej uvidím takového, jakého si jej pamatuji. Jako bojovníka, který je odhodlaný góly střílet i připravovat. Jako hráče, jenž neúnavně piluje lajnu a nechá na hřišti vždy všechno,“ přeje si Ranieri.

Cagliari čeká první kolo Serie A až 21. srpna, kdy zavítá na hřiště FC Turín, za nějž hraj David Zima.