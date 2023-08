Serie A je zpět! Favorit na italský trůn v Miláně, překvapení v Římě?

Tým s druhou nejlepší obranou v top 5 evropských ligách by mohl opět překvapit. Celek Maurizia Sarriho sice přišel o hlavní hvězdu, když Srba Milnkoviče-Saviče zlákalo saúdskoarabské dobrodružství. Biancocelesti ovšem dokázali zajímavě posílit. Přivedli Argentince Castellanose, jenž na jaře zazářil čtyřmi góly do sítě Realu Madrid, japonského tahouna Frankfurtu Kamadu a z Juventusu bude v bleděmodré části Říma hostovat talentovaný Rovella. I přesto je pro sázkové kanceláře Lazio až šestým největším favoritem na zisk titulu. Římský celek by si rozhodně zasloužil nálepku černého koně soutěže.

Stát se prvním premiérovým vítězem Serie A po 33 letech. To je zbožné přání klubu z Bergama, v jehož kádru je i český záložník Lukáš Vorlický. Atalanta řízena tímto cílem byla na přestupovém trhu opět velmi aktivní, jak jí je ostatně vlastní. Jen za Höjlunda dotáhla hned dvě náhrady. Interu vyfoukla nyní již bývalého spoluhráče Tomáše Součka s Vladimírem Coufalem, vytáhlého Scamaccu. Z Almeríe pak přišel jednadvacetiletý střelec Touré. Možná nejzajímavějším počinem je však příchod Belgičana De Ketelaerea. Ten přišel před rokem na San Siro s renomé ohromného talentu, ale nedokázal se prosadit do kádru Rossoneri. Nyní má možnost svou kvalitu prokázat v Bergamu, kde je na hostování s opcí. „Bude mi to tu sedět,“ věří belgický útočník.

AS Řím

Minulá sezona: 6. místo, 63 bodů

Trenér: José Mourinho, Portugalec (60 let)

Přišli: Leandro Paredes, Renato Sanches (oba záložníci – oba PSG), Evan Ndicka (obránce – Frankfurt), Houssem Aouar (záložník – Lyon), Rasmus Kristensen (obránce – Leeds).

Odešli: Roger Ibaňez (obránce – Al Ahlí), Justin Kluivert (křídlo – Bournemouth), Benjamin Tahirovič (záložník – Ajax), Nemanja Matič (záložník – Rennes), Eldor Šomurodov (útočník – Cagliari), Matías Viňa (obránce – Sassuolo), Georginio Wijnaldum (záložník – PSG, konec hostování), Mady Camara (záložník – Olympiakos, konec hostování).

Přestupová bilance: +69 500 000 € (+1,673 miliardy CZK)

Majstrštyk. Jinak se počínání manažera Tiaga Pinta nedá nazvat. Do konce června muselo AS Řím na přestupech vydělat 30 milionů eur, aby splňovalo pravidla finančního fair play. Pintovi se to podařilo, aniž by přišel o jediný stavební kámen základní sestavy. The Special One se navíc může nově opřít o zcela renovovanou záložní řadu z Ligue 1. Giallorossi posílila dvojice nechtěných v PSG, mistr světa Paredes a mistr Evropy Sanches, k nimž se přidal volný Aouar, kterého dlouho sledoval rovněž Arsenal. Tradiční oporou AS budou opět fanoušci. Již nyní je jasné, že Stadio Olimpico bude v neděli proti Salernitaně vyprodané. Vlky tak požene už třicátý čtvrtý zápas v řadě plný dům.