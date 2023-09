Soupeř Slavie: nejhorší start Mourinha i AS Řím. Je tu syndrom třetí sezony?

José Mourinho neprožívá s AS Řím dobrý vstup do sezony • ČTK/AP

AS Řím nevstoupil do Serie A dobře • koláž iSport.cz

Měl to být zápas, ve kterém si AS Řím spraví chuť po rozpačitém vstupu do sezony. Střelecky se trápící nováček z Janova měl být lehkou kořistí, opak byl ale pravdou. Římané si odnesli výprask 1:4, po kterém už je jasno: „Giallorossi“ vyrovnali svůj historicky nejhorší start v tříbodové éře. Nezvykle špatný začátek ročníku zažívá však i kouč José Mourinho, u kterého se možná opět začíná ozývat „syndrom třetí sezony“.

První dojmy z losů skupin evropských pohárů mohou být někdy zavádějící, často se kouká na jména a ne na formu, ve které se týmy nachází. Z tohoto ohledu může mít pražská Slavia docela štěstí, protože pokud se situace v hlavním městě Itálie nezlepší, narazí na jeden z nejzranitelnějších týmů AS Řím v novodobé historii (tedy od doby, kdy se za výhru začaly v roce 1994 dávat tři body místo dvou).

Římané se totiž po šesti kolech Serie A nacházejí na 16. místě tabulky s pouhými 5 body. Kousek od zóny sestupu. Remizovali s Turínem a Salernitanou, prohráli s Veronou, Milánem a nyní Janovem, svou jedinou výhru zaznamenali při kanonádě 7:0 proti Empoli. Nejen že tak vyrovnali nejhorší historický start ze sezony 2010/11, jde ale i o výraznou kaňku do životopisu Josého Mourinha. Po šesti kolech neměl s žádným celkem méně bodů.

Nejhorší starty AS Řím (po šesti kolech)

1. 2023/24 – 5 bodů

1. 2010/11 – 5 bodů

3. 1995/96 – 6 bodů Nejhorší starty Josého Mourinha (po šesti kolech)

1. 2023/24 (AS Řím) – 5 bodů

2. 2015/16 (Chelsea) – 7 bodů

3. 2018/19 (Manchester United) – 10 bodů

„Nejhorší start v historii klubu? Ano, ale zároveň si myslím, že AS Řím nikdy nehrál dvě evropská finále po sobě,“ odvětil po výprasku v Janově svým klasickým způsobem Mourinho. Jeho taktika zakrýt momentální neúspěchy minulými úspěchy (výhra v Konferenční lize, finále Evropské ligy) je fanouškům po celém světě už dobře známá a většinou je k vidění v době, kdy je Portugalec u nějakého klubu třetím rokem.

Co tento „syndrom třetí sezony“ znamená? Mourinhovi zkrátka historicky po dvou letech v klubu dojde dech. Stalo se mu to v Realu Madrid, Chelsea i Manchesteru United. Někteří to považují za náhodnou statistiku, někteří to zdůvodňují tím, že Portugalec po dvou letech už nemá jak klub takticky posouvat a jeho osobitá persona začne na hráče působit toxicky.

Dávalo by to smysl i tentokrát. V Janově působil Portugalec znechuceně, při rozhovoru s televizí DAZN odmítl odpovídat na dotazy ze studia a reportérům u hřiště odsekával. „Ptal jste se na to i trenéra Gilardina nebo jen těch, kteří prohráli?“ obořil se na novináře po otázce na mnohá zranění v kádru AS. „Janov měl o 48 hodin více na odpočinek a stejně se jim zranili dva hráči. To jsou následky nabitého programu.“

Zranění ale tématem v Římě rozhodně jsou. Kromě dlouhodobých absentérů Tammyho Abrahama a Marashe Kumbully se Mourinhovi rozpadla obrana, jeho chlouba z minulých sezon. Chybí Chris Smalling, Diego Llorente, ale i Roger Ibáňez, který v létě zamířil do Saúdské Arábie. „Nejsme vzadu dostatečně pevní. Není to však jen o chybějících obráncích, ale o týmovém duchu a ochotě se vracet zpátky. To jsme ztratili,“ povzdechl si šedesátiletý kouč.

Lukrativní arabskou nabídku měl v létě na stole i on, nakonec se ale rozhodl zůstat. Pokud se ovšem výsledky nezlepší a syndrom třetí sezony se opět ozve, bude o jeho budoucnosti rozhodovat někdo jiný. Aby se náhodou nestalo, že proti Slavii bude skládat základní jedenáctku nový trenér…