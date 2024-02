Trhlina v Barákově snu o Euru. Byl na roztrhání, ale... Proč musel zůstat?

Celý leden si Antonín Barák myslel na změnu dresu. Český záložník byl ještě donedávna na kordy s českou reprezentací, ale pod novým vedením Ivana Haška už je vše jiné. Stačilo by mu jediné – pravidelně hrát a mít výkonnost, což momentálně ve Fiorentině nesplňuje. Kolem českého záložníka bylo v závěru ledna rušno, nikam se ale nakonec nestěhoval. Jeho sen o účasti na EURO tak začíná dostávat trhliny.

Právě vidina evropského šampionátu měla být hlavním důvodem, proč Barák svému současnému zaměstnavateli komunikoval svůj zájem odejít. Chce být hlavní postavou. V prostředí, kde může prokázat své nesporné kvality. Jak ho Ivan Hašek může povolat, když záložník odehrál doteď jen něco přes 500 minut?

A kluby zbystřily. První přišla klepat na dveře Neapol, která o příbramského odchovance stála už před rokem a půl. Barák by si na první pohled dokonce polepšil, přeci jen jde o úřadujícího mistra ligy. Partenopei se ale trápí a jsou v tabulce až devátí. Fiorentina měla každopádně problém pustit svého hráče na hostování s opcí za podmínek, které Neapol navrhovala. Přesun na Stadio Diego Armando Maradona šel rychle ze stolu.

Zájem o blonďatého leváka akceleroval v závěru přestupního termínu, kde Fiorentinu podle italských médií kontaktovaly minimálně dva kluby. Proč to nedopadlo?

Kouč Vincenzo Italiano a vedení toskánského celku si vyhodnotili, že sice Baráka nevyužívají, ale zároveň nechtějí ztratit hráče širšího kádru. Ve Fiorentině panují obavy z toho, že v případě zranění člena základní sestavy, by byl kádr příliš úzký.

A proto nepochodily Cagliari ani Turín. V obou týmech by měl český hráč zajímavé vazby – na Sardínii by mohl navázat na šest let starou spolupráci s Jakubem Janktem, v Turíně se zase zná s koučem Ivanem Juričem. Barák byl oběma možnostem hostování nakloněn. Bohužel…

Jediný scénář, při kterém by ho „Fialky“ pustily, obsahoval přivedení náhrady. Tou se měl stát islandský záložník Albert Gudmundsson z Janova, klub z přístavního města ale nasadil cenovku na 30 milionů eur. Janov prodávat nemusel a ani nechtěl.

Všechny tyto faktory nakonec vyústily v to, že byl Barák zapsán do zápasové nominace Fiorentiny proti Lecce. V něm stále působí Daniel Samek a ani jemu se odchod na hostování nepodařilo vyjednat. Pro Baráka to ale může mít zásadní kariérní dopad.

V Itálii odbila osmá hodina, přestupové okno se uzavřelo a s ním možná i šance na to, že v Německu uvidíme Antonína Baráka v českém dresu.