Další ztráta Juventusu, Inter uniká a titul se vzdaluje. Zaváhala i Neapol

Hellas šel proti Juventusu do vedení v 11. minutě díky parádnímu voleji Folorunsha, jenž je ve Veroně na hostování z Neapole. Po necelé půlhodině hry srovnal z penalty Vlahovič. Srbský útočník vstřelil třináctý gól v sezoně a z druhého místa střelecké tabulky ztrácí na vedoucího Martíneze z Interu sedm branek.

Sedm minut po pauze šla Verona opět do vedení, tentokrát se prosadil Noslin. Domácí se ale radovali pouhé tři minuty, za „Starou dámu“ podruhé srovnal Rabiot. Víc už svěřenci Massimilliana Allegriho nedokázali a mohou přijít o druhé místo, pokud AC Milán v neděli vyhraje v Monze.

Janov dostal do vedení ve 47. minutě Frendrup, jenž se trefil poprvé v ročníku. On a jeho spoluhráči sahali po prvním vítězství pod Vesuvem za posledních patnáct let, ale v poslední minutě základní doby je o naději připravil Ngonge. Třiadvacetiletému Belgičanovi u gólu asistoval obránce Di Lorenzo, který nastoupil k 200. utkání v Serii A.

Neapol se v italské nejvyšší soutěži trápí od jejího startu a týmu nepomohla ani změna trenéra. Rudi Garcia skončil po 16. kole s bilancí osmi výher, čtyř remíz a čtyř porážek. Jeho nástupce Walter Mazzarri má po osmi ligových zápasech na kontě dvě výhry, dvě remízy a čtyři porážky.

Čtvrté Bergamo porazilo doma 3:0 sestupem ohrožené Sassuolo, připsalo si pátou výhru v řadě a v boji o Ligu mistrů si na pátou Boloňu vybudovalo náskok tří bodů. O úspěch Atalanty se přičinili Pašalič, Koopmeiners a Bakker. V prvním poločase mohl z penalty průběžně vyrovnat Pinamonti, ale první i opakovaný pokus mu zlikvidoval brankář Carnesecchi.

Italská fotbalová liga - 25. kolo:

Neapol - FC Janov 1:1

Branky: 90. Ngonge - 47. Frendrup

Hellas Verona - Juventus Turín 2:2

Branky: 11. Folorunsho, 53. Noslin - 28. Vlahovič z pen., 55. Rabiot

Bergamo - Sassuolo 3:0

Branky: 22. Pašalič, 58. Koopmeiners, 75. Bakker