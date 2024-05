Barák byl u prohry Fiorentiny. AC Milán zaváhal, AS Řím - Juventus 1:1

Fotbalisté Verony v 35. kole italské ligy porazili doma Fiorentinu 2:1 a udělali důležitý krok k záchraně. Antonín Barák za poražený tým odehrál celé utkání. Druhý AC Milán doma pouze remizoval s FC Janov 3:3 a nezvítězil ve čtvrtém utkání po sobě. Pátý AS Řím doma v šlágru remizoval s třetím Juventusem 1:1 a komplikuje si situaci s postupem do Ligy mistrů.

Veronu poslal do vedení Lazovič z penalty a na vyrovnání Castrovilliho těsně před přestávkou odpověděl ve druhém poločase Nizozemec Noslin. Hellas vyhrál druhé z posledních tří ligových utkání a na sestupové pásmo má tři kola před koncem náskok pěti bodů. Fiorentina naopak nevyužila zaváhání sedmého Lazia a nepřiblížila se pohárovým příčkám. Na římský celek ztrácí šest bodů, ale má zápas k dobru. Tým z Florencie si ale může účast v Evropě zajistit triumfem v Evropské konferenční lize, v jejímž semifinále porazil v prvním duelu Bruggy 3:2.

AS Řím vedl nad Juventusem zásluhou dvanácté ligové trefy Lukakua, ale po půlhodině hry vyrovnal Bremer. Náskok Římanů na posledním postupovém místě do LM činí týden před vzájemným soubojem s Bergamem jen tři body. Atalanta navíc odehrála o dva zápasy méně a v pondělí se na AS může bodově dotáhnout, pokud zvítězí na hřišti už jistě sestupující Salernitany. Juventus počtvrté v řadě remizoval.

V Miláně se hrálo v nezvykle komorní atmosféře. Domácí příznivci totiž vyhlásili kvůli neshodám s vedením klubu bojkot. Ticho na San Siru v páté minutě ještě umocnil gól janovského útočníka Reteguiho z penalty. "Rossoneri" stačili vyrovnat těsně před poločasem zásluhou Florenziho. Italský obránce se v nejvyšší soutěži prosadil poprvé po 728 dnech. Krátce po startu druhého dějství poslal hosty znovu do vedení Ekuban.

Domácí opět srovnali v 72. minutě, kdy se hlavou po rohu prosadil Gabbia, a o tři minuty později Giroud 14. gólem v sezoně dokonce otočil skóre. Tři minuty před koncem řádné hrací doby si ale Thorsbyho centr srazil do vlastní sítě Thiaw. AC Milán má již jistou účast v příštím ročníku Ligy mistrů, Janov je dvanáctý a netýká se ho boj o záchranu ani o pohárové příčky.

Záchranářský souboj mezi Empoli a Frosinone skončil bezbrankovou remízou. Oba týmy jsou jen tři body nad čárou sestupu a Udine, které je hned pod ní, má před sebou ještě pondělní dohrávku s Neapolí.

Výsledky 35. kola italské fotbalové ligy

Cagliari - Lecce 1:1

Branky: 26. Mina - 84. Krstovič

Empoli - Frosinone 0:0

Hellas Verona - Fiorentina 2:1

Branky: 13. Lazovič z pen., 59. Noslin - 42. Castrovilli

AC Milán - FC Janov 3:3

Branky: 45.+1 Florenzi, 72. Gabbia, 75. Giroud - 5. Retegui z pen., 48. Ekuban, 87. vlastní Thiaw

AS Řím - Juventus Turín 1:1

Branky: 15. Lukaku - 31. Bremer