Martínez se hlásí o Zlatý míč: Nikdo si ho nezaslouží víc, fandí mu Messi

PŘÍMO Z ŘÍMA | Už jen týden zbývá do vyhlášení nejprestižnější individuální fotbalové ankety. V pondělí 28. října se dozvíme nového vítěze Zlatého míče. Po dlouhých jednadvaceti letech chybí v závěrečné třicítce nominovaných jak Cristiano Ronaldo, tak Lionel Messi. „Má za sebou úžasnou sezonu. Zaslouží si to víc, než kdokoliv jiný,“ dal by cenu Lautaru Martínezovi její osminásobný držitel, Messi. Kapitán Interu po chvále od krajana rozhodl jediným gólem šlágr na Stadio Olimpico proti AS Řím.

Střídal úspěchem za úspěchem. Ročník 2023/24 vyšel argentinskému forvardovi Interu Milán na výbornou. Nerazzurri dotáhl jako nejlepší střelec Serie A k zisku jubilejního 20. scudetta. S Argentinou pak jako nejlepší střelec turnaje opanoval Copa América.

Že šlo o vskutku výjimečné počiny si myslí i rekordman Zlatého míče, Lionel Messi.

„Dokázal něco úžasného. Nejvýše hodnotím, že rozhodl finále Copa América, kde byl i nejlepším střelcem. V mých očích si to nikdo nezaslouží víc,“ připomněl Messi červencové finále, kdy Martínez rozhodl o triumfu 1:0 nad Kolumbií ve 112. minutě.

S názorem nejlepšího fotbalisty historie souhlasí i další současní či bývalí spoluhráči tahouna Interu.

„Zcela se s jeho slovy ztotožňuji. Znám Lautara rok a půl a hned si mě získal svým charakterem. Má neuvěřitelné vůdčí schopnosti. Navíc je to senzační zakončovatel. Moc by si to zasloužil,“ přidal se švýcarský gólman Yann Sommer.

Podobně přemýšlí i Edin Džeko. „Byl klíčem k zisku titulu i k vítězství na Copa América,“ přikývl bosenský snajpr ve službách Fenerbahce.

Svou pozici stěžejní postavy předního italského celku potvrdil Martínez i ve šlágru 8. kola Serie A. Na Stadio Olimpico proti AS Řím zastal roli playmakera, válečníka a nakonec i tu pro něj nejvýstižnější – střelce.

Stačila mu jediná větší příležitost a bylo rozhodnuto. Domácí nejprve hloupou ztrátou nabídli Interu brejk, při němž se po další chybě odrazil míč příhodně pro Martíneze a ten jej z první poslal do sítě. 1:0, hotovo.

„Musí nadále dělat to, co dělá. Pro mě je to jeden z pěti nejlepších hráčů planety. Jsem rád, že se mu daří, protože si to za svou práci zaslouží. Dnes bych ale dal Zlatý míč všem mým hráčům, protože AS Řím je opravdu dobrý tým a dnešní vítězství bylo velice důležité,“ přidal se k obdivovatelům sedmadvacetiletého útočníka trenér Interu Simone Inzaghi.

Sparta však v sedmém kole Ligy mistrů na držitele blyštivé ceny takřka jistě nenarazí. Hlavními favority jsou totiž španělský záložník Manchesteru City Rodri, anglický středopolař Realu Madrid Jude Bellingham a jeho brazilský spoluhráč, křídelník Vinícius Jr.

„Máme spolu krásný vztah. Miluji ho. Budu mu moc fandit, aby vyhrál právě on. Za mě si to zaslouží nejvíc,“ oponuje Messimu jeho bývalý kolega z útočné trojice Neymar, který přeje právě Viníciusovi.

Kdo bude mít nakonec pravdu, se ukáže už v pondělí 28. října.