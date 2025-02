Sporné vyloučení Bellinghama, Real znovu zuří. Flick: Známka slabosti

Propíraná situace proběhla za stavu 1:0 pro Real. Anglický záložník se slovně obul do hlavního sudího, ten neváhal a vytasil rovnou červenou kartu. „Nechci zacházet do detailů, co jsem rozhodčímu řekl, ale urážka to nebyla,“ popsal Angličan španělským médiím kontroverzní situaci z 39. minuty. „Doufám, že se přezkoumá video, protože šlo o nedorozumění. Týmu se omlouvám, dostal jsem ho do složité situace.“

Své si přisadil i trenér Carlo Ancelotti. „Myslím, že rozhodčí prostě nerozuměl hráčově angličtině,“ přišel s vysvětlením. Podle něj si sudí popletl dva anglické výrazy a Bellinghamovo drzé „fuck off“ měl zaměnit za mnohem urážlivější a adresnější „fuck you“.

Bellingham: “I’m talking to you with respect. Fuck off/you”



Ref: Red Card.

pic.twitter.com/Pe2SlhgZ9x — GoalCentral (@GoalCentral_) February 15, 2025

Italský kouč se pak vrátil i k posledním ligovým utkáním a pokračoval v kritice. „V těch třech zápasech se děly zvláštní věci. Každý viděl, že VAR si bedlivě prohlížel situace v našem vápně, ale ty v pokutovém území soupeře ignoroval. S rozhodčími je něco špatně.“

K Bellinghamovu vyloučení se posléze na tiskové konferenci Barcelony vyjádřil i její trenér Hansi Flick. „Nejsem ten, kdo by to měl komentovat,“ začal opatrně. „Podle mě je to ale neuctivé. Říkám vždy hráčům, proč ztrácet čas a energii dohadováním se s rozhodčím? Od toho je tu kapitán, ten to právo má.„

„Když za něco podobného dostanete červenou, je to známka vaší slabosti,“ neodpustil si německý kouč rýpanec směrem k vedoucímu celku La Ligy. Barcelona se může po pondělní dohrávce s Vallecanem v případě vítězství bodově dotáhnout na první Real.