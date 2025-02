Amorim po prohře se Spurs: Práce tady je vážně těžká. O pozici se ale nebojím

Manchester prohrál dvanáct z úvodních 25 ligových zápasů, což je jeho nejhorší bilance od sezony 1973/74, kdy ve stejném počtu kol utrpěl dokonce třináct porážek a nakonec sestoupil. Tottenham, v jehož brance uzdravený Guglielmo Vicario nahradil Antonína Kinského, díky vítězství přeskočil United v tabulce.

„Vidím to samé, co vidíte vy a o čem mluvíte každý týden. Mám hodně potíží, moje práce tady je strašně, strašně těžká. Ale držím se svých zásad,“ prohlásil čtyřicetiletý Portugalec.

Anketa Největším zklamáním sezony v Premier League je... Manchester City Manchester United Tottenham někdo jiný

United se ujal v listopadu po úspěšném působení v lisabonském Sportingu. Během 21 soutěžních duelů na lavičce anglického klubu si připsal devět porážek. „Rostete a hodně se toho učíte. Musíme tomu čelit a ne před tím utíkat, tak to cítím. Je hodně bolestivé prohrát tolik zápasů, ale věci se můžou změnit i během týdne,“ uvedl Amorim.

„Rozumím našim fanouškům a tomu, co si myslí lidé a média. Chci v lize skončit co nejlépe, nemám o sebe strach. Bojím se o klub, tým, hráče. Nesnáším porážky, je to ten nejhorší pocit. Ostatním se nezabývám. Chci jen pomoct hráčům. Rozumím své pozici, práci. Jsem si jistý tím, co dělám, chci vyhrávat. Větší starosti mi dělá klub, tým a umístění v tabulce. O sebe strach nemám,“ mínil někdejší portugalský reprezentant.