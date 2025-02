Kinský má problém. Konkurent při návratu zářil: Ukázal, proč je jedničkou

Je zpět a ve velkém stylu. Ital Guglielmo Vicario vyléčil zlomený kotník a vychytal Tottenhamu vítězství 1:0 nad Manchesterem United. Jedinou branku zápasu zařídil další navrátilec do sestavy Kohoutů, James Maddison. „Je skvělé je mít zpátky. Jsou to výborní hráči a okamžitě nám pomohli,“ chválil si uzdravenou dvojku trenér Ange Postecoglou. Antonínu Kinskému tak reálně hrozí, že si do konce sezony již nezachytá.

Bylo vidět, jak se těšil zpět. Vicario chyběl mezi tyčemi Tottenhamu od konce listopadu, kdy se zlomeným kotníkem dokonce dochytal utkání s Manchesterem City. Následně ovšem podstoupil operaci a pracoval na svém návratu. Ten si nachystal na duel proti Manchesteru United a šlo o velkolepé představení.

„Kinský přišel v těžké situaci a hned byl výborný. Proti Liverpoolu udržel čisté konto a dařilo se mu. Následně šly ovšem jeho výkony dolů. Bylo vidět, že mu chybějí zkušenosti. Těch má naopak Vicario plno. Je to hotový hráč. Navíc v Tottenhamu je plno mladíků, kteří kolem sebe potřebují právě tyto ostřílené lídry. Dneska je hned několikrát podržel,“ zhodnotil brankářskou situaci v Tottenhamu televizní expert Jamie Redknapp.

Bývalý reprezentant Anglie narážel například na situaci z dvanácté minuty utkání. Vicario totiž nejprve vychytal Rasmuse Hojlunda a následně i Alejandra Garnacha. Důležitost dvou skvělých zákroků se ukázala jen o pár desítek vteřin později. James Maddison byl totiž jako první u dorážky a otevřel skóre ve prospěch domácích.

„Šel jsem dnes do zápasu s vědomím, že dokážu být rozdílovým hráčem. Vždycky jsem byl produktivní. Proto mě Tottenham přivedl. Jsem rád, že jsem to dnes mohl ukázat. Navíc po kritice, která v týdnu zaznívala,“ narážel jediný střelec utkání na ostrá slova legendárního Roye Keana.

„Je dobrý, ale není to typ hráče, po jehož návratu by si všichni hned řekli, že teď už to půjde. Spadnul s Leicesterem a spadne i s Tottenhamem,“ dušoval se před nedělním šlágrem bývalý středopolař Manchesteru United. Po jeho konci jsou ovšem blíže sestupovým příčkám Rudí ďáblové.

I kvůli Vicariovi, jenž po změně stran předvedl několik dalších skvělých zákroků. Celkově šest a poprvé od srpna tak Tottenham udržel v Premier League na domácím hřišti čisté konto.

„Předvedl fantastický výkon hned po zranění. Všem připomněl, proč je jedničkou Tottenhamu,“ vystihl názory příznivců Kohoutů novinář The Athletic Jay Harris, jenž se specializuje právě na celek ze severu Londýna.

Pro Antonína Kinského jde o problém. Klub ho totiž nezapsal na soupisku pro Evropskou ligu a z obou domácích pohárů již vypadl. Pokud tedy bude Vicario v takových výkonech pokračovat a vydrží zdravý, tak českého brankáře již do sestavy pustit nemusí.

„Vicario s Maddisonem jen potvrdili, že jsou to klíčoví hráči, kteří nám chyběli. Potvrzuje se, co tvrdím už dlouho. Vyprazdňuje se nám marodka a naše výkony jdou hned nahoru,“ oddychl si Postecoglou.

To jeho protivník má zcela jiné myšlenky. Pro United šlo již o dvanáctou porážku v pětadvaceti odehraných kolech. Tolik jich Rudí ďáblové měli v této fázi sezony naposledy v sezoně 1973/74, kdy nakonec z nejvyšší anglické soutěže spadli.

„Musíme se zlepšit na obou koncích hřiště. Hrozně mě bolí prohrávat. Nejhorší je vidět naše zklamané fanoušky. Máme nyní i dost zraněných, ale to je prostě realita. Musíme se semknout a být do konce sezony co nejlepší,“ doufá v lepší zítřky Rúben Amorim.