Barcelona slaví. Katalánci pro sebe s předstihem urvali titul v La Lize a velká párty mohla začít už dvě kola před koncem soutěže po výhře 2:0 na půdě městského rivala Espaňolu. Hrdinou se po úžasném vítězném gólu stal znovu klenot Lamine Yamal, kterému je stále teprve 17 let. Podle zákona si tak největší hvězda na oslavu ani nemůže připít pivem. „Být rozdílový hráč v takhle mladém věku je absolutně neuvěřitelné. Lamine je naprosto výjimečný,“ hledal vhodné superlativy trenér Hansi Flick.

Nejtalentovanější teenager v historii fotbalu opět kouzlil. V 53. minutě si vzal balón, navedl ho na střed a zpoza šestnáctky ho levačkou vyslal nechytatelně do horního rohu. Naprostá fotbalová lahůdka. „Přesně tuhle akci trénuje často. I na rozcvičce před zápasem zakončil dvakrát úplně stejně. Je fantastický,“ chválil spoluhráče další mladík katalánského výběru Pedri.

Barcelona tak touto sezonou vstoupila do nové éry. Po turbulentních změnách minulých let si vše sedlo a hned v prvním ročníku pod vedením Němce Hansiho Flicka ovládli červeno-modří všechny tři domácí trofeje.

„Jsme jako jedna velká rodina. Klub funguje skvěle – je tu vášeň, nasazení a správná mentalita. Atmosféra je fantastická, nic podobného jsem nikdy nezažil,“ pochvaloval si kouč pohádkový start života ve Španělsku. „Rodina, kterou jsme tady vytvořili, byla tím rozhodujícím faktorem úspěchu,“ poukazoval na nejdůležitější prvek vítězství.

Nová etapa klubu se však při vší úctě k jeho schopnostem neponese v duchu německého stratéga. Klíčovým mužem, okolo něhož bude Barcelona stavět svůj nový projekt, by měl být bezpochyby hračička Yamal, pro něhož jde o první velkou sezonu plnou trofejí na klubové úrovni.

Jednu medaili pro vítěze La Ligy už sice doma má, ale v sezoně 2022/23, kdy Barcelona slavila naposledy, zapsal v lize jen jeden zápas a na trávníku strávil pouhých sedm minut.

Yamal je víc než produktivnější parťáci

V tomto ročníku už byl ovšem naprosto stěžejní postavou barcelonského úspěchu. Parťáci z útoku – Robert Lewandowski a Raphinha – mají sice v kolonce gólů zapsané vyšší číslo, ale Lamine Yamal je ztělesněním fotbalu.

Tomu klukovi je pořád teprve sedmnáct let a už teď bezpochyby patří do té nejužší světové elity. Jeho jméno se také stále častěji skloňuje ve spojení se Zlatým míčem. Nejmladší fotbalista, který si kdy toto ocenění odnesl, byl 21letý Ronaldo Nazario.

Srovnáváním s těmi úplně největšími velikány fotbalu se tak snědý mladíček pochopitelně nevyhne. Rychlé, šikovné, levonohé křídlo v dresu Barcelony pak fotbalová veřejnost bude vždy naprosto logicky nejčastěji porovnávat s Lionelem Messim.

Sám Yamal však komparaci s touto legendou odmítá. „S Messim bych se nikdy nesrovnával. Leo je nejlepší hráč v historii,“ odbyl otázky na srovnání s klubovou legendou.

Pokud bychom se však bavili o tom, co dokázali před osmnáctými narozeninami, má španělský zázrak před argentinským géniem jednoznačně navrch. Messi měl v tomto věku na kontě jen devět zápasů a jeden gól. Yamal zapsal v dresu Barcelony a španělské reprezentace dohromady už 123 startů a vstřelil 28 branek. Po cestě navíc posbíral už devět trofejí.

Při oslavách posledního titulu pak výjimečný talent připomněl i velký vliv někdejšího Messiho spoluhráče na obrovský úspěch klubu. „Chtěl bych poděkovat Xavimu. Bez něj by tohle nebylo možné. On dal nám – mladým hráčům – šanci,“ upozornil na důležitou práci muže, který Barcelonu vedl v minulých letech a do áčka zabudoval nejen Yamala, ale také další nové produkty slavné akademie La Masia, jako jsou Pau Cubarsí, Pedri a Gavi, kteří se postupně stávají velkými postavami nové generace týmu.

Budoucnost katalánského klubu tak aktuálně vypadá extrémně optimisticky. „Všem fanouškům Barcy bych chtěl vzkázat, že tohle je teprve začátek. Vyhrávání mě nikdy neomrzí, tohle budu mít v hlavě pořád,“ doplnil během oslav hrdina Yamal.

Nejproduktivnější hráči La Ligy

Hráč Klub Zápasy Góly Asistence Body Kylian Mbappé Real Madrid 32 28 3 31 Robert Lewandowski Barcelona 32 25 2 27 Raphinha Barcelona 34 18 9 27 Ante Budimir Osasuna 36 20 4 24 Lamine Yamal Barcelona 33 8 13 21

Porovnání Messiho a Yamala před 18. narozeninami

Lionel Messi Statistika Lamine Yamal 9 Zápasy 123 1 Góly 28 0 Asistence 37 1 Trofeje 5