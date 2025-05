Villarreal poslal do vedení už ve čtvrté minutě nejlepší střelec týmu Pérez, ale Barcelona skóre ještě do poločasu brankami Yamala a Lópeze otočila. Oba mladíci se trefili zpoza vápna. Yamalovi se to povedlo po čtvrtečním vítězném gólu do sítě Espaňolu podruhé za sebou.

Otočka se ale po změně stran povedla i soupeři. Nejprve Comesaňa přeloboval gólmana Ter Stegena, v závěru se do prázdné branky trefil střídající Kanaďan Buchanan a dal první gól v dresu Villarrealu od zimního příchodu na hostování z Interu Milán. Barcelona doma prohrála po sedmnácti soutěžních zápasech.

Druhý Real Madrid díky brankám až v závěrečné čtvrthodině zvítězil na hřišti Sevilly 2:0. Hrál přitom už od dvanácté minuty proti oslabenému soupeři po vyloučení stopera Badého, který stáhl unikajícího Mbappého. A zkraje druhé půle dostal červenou kartu druhý domácí hráč Romero, který po necelých 30 sekundách od vystřídání nebezpečně fauloval Tchouaméniho. Bezbrankový stav zlomil Mbappé, který si 29. gólem v sezoně upevnil vedení v tabulce střelců, výsledek zpečetil Bellingham.

Vedle Barcelony, Villarrealu a Realu si Ligu mistrů zahrají Atlético Madrid a Bilbao. Atlético si poradilo 4:1 s Betisem Sevilla. Dva góly dal Julián Álvarez, který v této sezoně vstřelil ve všech soutěžích 29 branek a stal se hráčem s nejvíce góly v premiérové sezoně v dresu madridského celku od Radamela Falcaa v ročníku 2011/12. Bilbao porazilo 1:0 Valencii, která tím přišla o možnost dostat se do evropských pohárů.

Girona i s Ladislavem Krejčím prohrála na hřišti Realu Sociedad 2:3. Český obránce se do sestavy katalánského celku vrátil po karetním trestu, který si odpykal v úterním zápase s Valladolidem.

Na rozdíl od Girony stále hrozí pád do druhé ligy Espaňolu se záložníkem Alexem Králem. Po porážce 0:2 proti Osasuně má barcelonský celek na posledním nesestupovém místě už jen dvoubodový náskok nad Leganésem, který zvítězil v Las Palmas. Král vynechal čtvrteční městské derby s Barcelonou kvůli nemoci, tentokrát nastoupil v 83. minutě.

La Liga - 37. kolo:

FC Barcelona - Villarreal 2:3

Branky: 38. Yamal, 45.+4 F. López - 4. A. Pérez, 50. Comesaňa, 80. Buchanan.

Celta Vigo - Vallecano 1:2

Branky: 10. z pen. Alonso - 17. Palazón, 45.+2 De Frutos.

Las Palmas - Leganés 0:1

Branka: 6. Raba.

Mallorca - Getafe 1:2

Branky: 90.+4 Larin - 57. Arambarri, 65. Uche.

Real Sociedad - Girona 3:2

Branky: 5. Marín, 20. Oyarzabal, 90.+1 Mariezkurrena - 10. Stuani, 77. Portu.

FC Sevilla - Real Madrid 0:2

Branky: 75. Mbappé, 87. Bellingham.

Valencie - Bilbao 0:1

Branka: 72. Berenguer.

Valladolid - Alavés 0:1

Branka: 18. z pen. K. García.

Atlético Madrid - Betis Sevilla 4:1

Branky: 10. a 75. Álvarez, 45.+3 Le Normand, 86. Correa - 67. Fornals.

Osasuna - Espaňol Barcelona 2:0

Branky: 17. Oroz, 90.+1 R. García.