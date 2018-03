Lékař Bayernu: Guardiola žije ve strachu. Zdraví hráčů mu je fuk

Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt poprvé navlékl oblečení v barvách Bayernu Mnichov v roce 1977, lékařem klubu byl téměř 40 let. Odešel až v roce 2015, a ne zrovna v dobrém. Jeho role v klubu byla totiž značně snížena po příchodu Pepa Guardioly. Katalánský trenér už v Mnichově dva roky nepůsobí, 75letý Müller-Wohlfahrt se od té doby stačil vrátit. Guardiolovi ale pořád nemůže odpustit.

"Úplně přehlížel lékařskou profesi. Nešlo mu o rekonvalescenci hráčů, jen o to, aby je nic nebolelo. Bylo to úplně odlišné od mé filozofie," rozčiloval se v rozhovoru pro německou televizi ZDF.

"Myslí si, že všemu rozumí lépe než všichni ostatní. Podcenil mě a mou roli v klubu, byl jsem na stejné úrovni jako on. Proto se snažil moji roli zmenšit při každé příležitosti," dodal zkušený doktor.

Guardiola s Citizens suverénně kráčí za anglickým ligovým titulem a není nic, co by ho mělo trápit. Müller-Wohlfahrt si přesto myslí, že 47letý taktik není jen samá sebejistota. "Je to člověk s velmi nízkou sebedůvěrou, jen se to snaží přede všemi schovat. Vypadá, že žije v neustálém strachu. Nebojí se proher, ale ztráty moci," tuší lékař.

Nakolik je jeho kritika objektivní, a nakolik jen osobní zášť, těžko soudit. Jisté ale je, že Guardiola v této sezoně moc důvodů ke ztrátě sebedůvěry nemá. Jeho Manchester City jasně vede anglickou Premier League, a to s náskokem 16 boůd. Pořád může vyhrát i Ligu mistrů a Carabao Cup.

