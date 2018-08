Kadeřábek před Bayernem: AS Řím mě oťukávalo, Hoffenheim byl priorita

Kadeřábek se v 26letech dostává do ideálního sportovního věku, v Hoffenheimu se vypracoval mezi nejlepší krajní obránce bundesligy. „V Německu mám odehrané už tři sezony, nasbíral jsem nějaké zkušenosti. Máme tým s velkými ambicemi. Nechceme volat do světa, že budeme hrát o titul, to určitě ne. Ale když budeme vyhrávat, proč se o tom později nepobavit,“ neskrývá odvážné cíle.

S tím, jak rostou výkony provinčního klubu, lepší se i český reprezentant. Kadeřábka už na jaře sledovaly nejlepší evropské celky, hodně se mluvilo o zájmu z Itálie. „Konkrétní nabídku od AS Řím jsem nedostal, ale vím, že tam zájem byl, nějaké oťukávání proběhlo,“ přiznává. Hoffenheim ale českého obránce chtěl udržet, tak mu nabídl mimořádný kontrakt.

A Kadeřábek kývl.

„Jakmile přišel Hoffenheim s tím, že bychom mohli prodloužit smlouvu, byla to pro mě priorita. Jsem hodně šťastný, že mi klub dal důvěru, za to mu moc děkuji. Já se to budu snažit splatit, aby v klubu věděli, že neudělali chybu,“ slibuje.

Kadeřábek si toho váží o to víc, že s ním v Německu počítají na dlouhé období. „Podepsat na pět let je super smlouva. Neřekl bych, že Hoffenheim mi je těsný. Klub má velké ambice, chce hrát poháry, být na špici bundesligy, pokusit se vyhrát německý pohár. Někdo si možná řekne, že Hoffenheim je malý klub, ale teď už to tak není. Tři roky potvrzujeme formu, že naše ambice nejsou výkřiky do prázdna, a ukazujeme, že na to máme. Já jsem tady se vším všudy spokojený,“ říká jeden z nejlepších českých fotbalistů.

Kadeřábek se může těšit na mimořádné zážitky. Hoffenheim po dramatickém finiši skončil v uplynulé sezoně na třetím místě a zajistil si přímou účast v Lize mistrů. „Na to se těším nejen já, ale celý Hoffenheim. Je to poprvé v historii klubu. Jelikož jsme ve čtvrtém koši, potkáme tam tři výborné týmy. Asi si nelze úplně vybírat, koho bychom chtěli a koho ne. Určitě se budeme chtít poprat o postup ze skupiny,“ vyhlašuje smělý plán.

Hoffenheim odstartoval sezonu hladkou výhrou 6:1 v Německém poháru proti Kaiserslauternu, v pátek vstupuje do ligového ročníku. Rovnou na hřišti obhájce z Bayernu. „Těžší soupeř v bundeslize určitě není, je jedno, jestli je chytneme první, desáté nebo patnácté kolo, stejně s nimi musíme dvakrát v sezoně hrát. Ale mají nového trenéra, třeba se u nich nějaké malé skulinky, případně nesehranost, najdou,“ doufá před duelem s německým šampionem.

Hoffenheim odmítl jít cestou výprodeje, udržel úspěšného trenéra Juliana Nagelsmanna. Jeden ze strůjců velkého vzestupu klubu po sezoně zamíří do Lipska, do té doby ale chce co nejlepší výsledky se stávajícím mužstvem.

V něm přes léto došlo ke změnám. „Odešli důležití hráči jako Mark Uth do Schalke a Serge Gnabry, který se vrátil z hostování do Bayernu Mnichov, je možné, že teď proti nám nastoupí. Ale na druhou stranu máme i nové příchody, ať už Ishak Belfodil z Brém nebo Leo Bittencourt z Kolína. Posily máme výborné, skvěle zapadly do týmu. Kádr se trošku změnil, ale troufám si říct, že k lepšímu, vidím tam výkonnostní progres a posun,“ komentuje Kadeřábek.

V hlavě má i českou reprezentaci, se kterou už v září vstoupí do nové Ligy národů (6. září utkáním s Ukrajinou). „Už se na ni těšíme. Je to lepší, než když hrajeme jen přáteláky, je to takové zpestření, navíc se z ní můžeme dostat i na mistrovství Evropy, což je povzbuzující. Myslím, že na to máme,“ věří Kadeřábek.

Národnímu týmu nevyšla poslední kvalifikace na světový šampionát do Ruska, špatné výsledky chce teď napravit. „Máme výbornou partu, musíme to na hřišti sladit dohromady. Máme na to, abychom s Ukrajinou a Slovenskem uspěli a skupinu vyhráli. Máme kvalitní tým i hráče, kteří nastupují v zahraničí,“ chválí své týmové parťáky.