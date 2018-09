Z vesnice až do bundesligy. Německý Vardy je hitem, překonal i Pavlenku

Když se podíváte na autory branek v prvním kole bundesligy, najdete celkem známé hráče. Robert Lewandowski, Vedad Ibiševič, Daniel Ginczek a spol. jsou v Německu zavedené značky. Jedno jméno vám však přeci jen bude vrtat hlavou – kdo je Hendrik Weydandt?

Pokud jej neznáte, nemusí vás to trápit. Před několika týdny jej neznali ani zarytí fanoušci klubu z Dolního Saska. Dnes má však třiadvacetiletý Hendrik za sebou obrovský kus cesty. Přitom ještě před čtyřmi lety hrával fotbal pouze na vesnici, v osmé nejvyšší soutěži. Až poté se vydal do čtvrté ligy.

Hannover jej letos na začátku léta přivedl z Regionální ligy, aby posílil svoji rezervu. Když ale Weydandta viděl na tréninku kouč Andre Breitenreiter, začal se mu v hlavě vytvářet zajímavý nápad. „Chtěl jsem vědět, jestli prokáže střelecké schopnosti i v zápase za první tým,“ říká s odstupem času kouč Hannoveru. „Na tréninku pracuje velmi tvrdě a není to náhoda, že se posunul.“

Weydant dostal šanci v pohárovém utkání a při výhře 6:0 nad Karlsruherem se dvakrát zapsal mezi střelce. Debut jako hrom! Na Breitenreitera udělal dojem a tak jej nominoval i k prvnímu utkání bundesligy v ročníku 2018/19.

Výsledek? 23letý útočník naskočil proti Brémám v 75. minutě a o minutu později už zvedal ruce nad hlavu, jelikož překonal českého brankáře Jiřího Pavlenku.

„V hlavě se mi honilo všechno možné. Byl jsem obrovsky nervózní,“ přiznal Weydandt poté, co nasadil jesle Pavlenkovi. „Hlavně další dny jsem se snažil uklidnit a dál tvrdě trénovat,“ dodal.

„Uznávám, že je to bláznivé – skoro jako z pohádky,“ řekl o celém příběhu sportovní ředitel Hannoveru Horst Heldt. „Přesně tohle dělá fotbal výjimečným. Vždyť ještě pár let zpátky hrál amatérskou soutěž. Proti Brémám to byl jeho druhý, nebo třetí dotek s míčem a v zakončení si poradil chladnokrevně,“ nevěřil vlastním očím.

Ani Weydandt tomu nemohl uvěřit. Vždyť studuje bakaláře a pomáhal otci s auditorskou firmou. Místo toho přišla na začátku září nabídka, která se neodmítá. Hannover s ním chtěl podepsat profesionální smlouvu do roku 2020.

„Jsem velmi nadšený z toho, že jsem dostal tak obrovskou šanci. Měl jsem ohromné štěstí, že jsem se dostal mezi skupinu hráčů, kteří byli schopni přijmout někoho takového, jako jsem já. Ačkoliv jsem byl amatér, dostalo se mi vřelého přijetí od realizačního týmu i všech hráčů. Toho si moc vážím,“ uvedl po podpisu smlouvy.

„Pořád tomu ale nemohu uvěřit Už jen to, že jsem se dostal do béčka Hannoveru, byl zázrak. Vždyť já nikdy nebyl v žádné akademii,“ říká i dnes s odstupem času Weydandt.

Stále však do hry chodí jako žolík. Na to, aby vydržel v bundeslize odehrát celý zápas, si musí postupně zvykat. „Tělo prý potřebuje čtyři až pět měsíců, než si zvykne na zátěž. Ale já každé ráno vstanu a nic mě nebolí. Jen se těším, až budu hrát zase fotbal,“ dodává německý objev.