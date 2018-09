Pavlenka musel do nemocnice, Brémy vyhrály. V čele ligy je Bayern

Celé utkání naopak odehrál reprezentační obránce Theodor Gebre Selassie a po zákroku na něj hráli hosté od 32. minuty přesilovku, protože domácí Willems byl za úder do obličeje po vzájemném kontaktu vyloučen. V té době už Werder vedl, ve 20. minutě si Osako naběhl na centr za obranu a střelou mezi nohy překonal brankáře Trappa, který přišel nedávno na hostování z francouzského PSG. Branku potvrdil kvůli signalizovanému ofsajdu až videorozhodčí.

Krátce po změně stran se Pavlenka srazil s Gačinovičem a rozhodčí Storks nařídil pokutový kop. Za zraněného českého gólmana zaskočil teprve osmnáctiletý náhradní brankář Plogmann a penaltu Hallerovi nechytil.

Český gólman ztratil podle agentury SID po ráně do hlavy vědomí, byl několik minut ošetřován a hřiště opustil na nosítkách. Eintracht kopal po Pavlenkově zákroku penaltu, kterou náhradník české jedničky Luca Plogmann nechytil, ale Brémy přesto utkání vyhrály 2:1.

"Pavlenka je v nemocnici a zůstane tam jednu noc na pozorování. Byl už ale při vědomí a mluvil. Nemá nic zlomeného," uvedl po zápase trenér Werderu Florian Kohfeld.

V 76. minutě měl velkou šanci Gebre Selassie, jeho pokus ale z brankové čáry vyhlavičkoval Abraham. Werder dlouhou přesilovku přetavil ve vítězný gól až v šesté minutě nastavení, kdy z přímého kopu rozhodl střídající Rashica.

Bayern Mnichov jasně přehrál Stuttgart na jeho hřišti 3:0. V 37. minutě otevřel skóre přesným obstřelem Goretzka, stejný hráč po hodině hry připravil palebnou pozici pro Lewandowského a nejlepší střelec minulé sezony bundesligy zvýšil.

Polský kanonýr si připsal i asistenci, poté co čtvrt hodiny před koncem patičkou prodloužil na Müllera a ten dal třetí gól. Bavorský velkoklub oplatil svému soupeři domácí porážku 1:4 z posledního kola předchozí sezony a vede tabulku před rovněž stoprocentně úspěšným Wolfsburgem.

Wolfsburg přitom prohrával v Leverkusenu od 24. minuty po gólu Baileyho, ale ještě do poločasu hosté srovnali, poté co si gólman Özcan nešťastně srazil ostrý centr do vlastní brány. Vítězství 3:1 zařídili slepenými góly po změně stran Weghorst a Steffen. Leverkusen podlehl Wolfsburgu po pěti utkáních a je bez bodu stejně jako Freiburg a Stuttgart.

Freiburg totiž také ztratil dobře rozehraný zápas. Hoffenheim s Pavlem Kadeřábkem v sestavě otočil po přestávce skóre a zvítězil 3:1. Hosté vedli po gólu Heintze, který využil špatného odkopu Akpogumy. V 50. minutě ale potrestal chybu obrany na druhé straně Szalai. Maďarský útočník dokonal obrat o 13 minut později, kdy usměrnil míč do brány po přesné Schulzově přihrávce, a připsal si třetí gól v sezoně. V nastaveném čase pojistil výhru Kramarič.

Norimberk remizoval doma s Mohučí 1:1, v dresu domácích odehrál celý zápas Ondřej Petrák a v 53. minutě dostal žlutou kartu.

Německá fotbalová liga - 2. kolo:

Augsburg - Mönchengladbach 1:1

Branky: 12. Gregoritsch - 68. Plea

Eintracht Frankfurt - Brémy 1:2

Branky: 49. Haller z pen. - 21. Osako, 90.+6 Rashica

Hoffenheim - Freiburg 3:1

Branky: 50. a 63. Szalai, 90.+5 Kramarič - 36. Heintz

Leverkusen - Wolfsburg 1:3

Branky: 24. Bailey - 36. vlastní Özcan, 55. Weghorst, 60. Steffen

Norimberk - Mohuč 1:1

Branky: 48. Ishak - 25. Mateta

Hannover - Dortmund 0:0

Stuttgart - Bayern Mnichov 0:3

Branky: 37. Goretzka, 62. Lewandowski, 76. Müller