Problémy Bayernu: Trenér pod tlakem, starý kádr a příliš chorvatštiny

Výsledková krize minulých týdnů vyvrcholila o víkendu, kdy Bayern dostal na svém stadionu „trojku“ od Borussie Mönchengladbach. Lewandowski a spol. klesli až na šesté místo bundesligy, na což v Bavorsku rozhodně nejsou zvyklí. A tak sílí hlasy, že působení Chorvata Kovače na lavičce možná skončí dřív, než pořádně začalo. „Vím, že čas tady běží rychleji než v jiných klubech,“ uvědomuje si i šestačtyřicetiletý trenér.

Odvolání by nijak překvapivé nebylo. Vždyť loni klubovým šéfům k vyhazovu Carla Ancelottiho stačily jen dva nezdary za sebou a do klubu se tehdy jako zachránce už poněkolikáté vrátil Jupp Heynckes. Mužstvo dovedl s obrovským náskokem k ligovému titulu, do semifinále Ligy mistrů i do finále národního poháru.

A s předstihem oznámil, že tentokrát už pokračovat skutečně nebude. Místo něj v létě přišel Kovač, který poslední dvě sezony strávil ve Frankfurtu, s nímž na jaře díky pohárovému triumfu symbolicky připravil Bayern o „double“. Po slibném začátku nového ročníku se ale bavorský stroj zadrhl. Proč?

SÉRIE ZTRÁT BAYERNU 25. září Bayern - Augsburg 1:1 28. září Hertha Berlín - Bayern 2:0 2. října Bayern - Ajax 1:1 6. října Bayern - Mönchengladbach 0:3

Kovač v Mnichově strávil dvě sezony jako hráč na začátku nového tisíciletí, prostředí tedy zná. Pokud ale nahlédneme do jeho trenérského životopisu, úspěchy jeho předchůdců v největším německém klubu postrádá. Guardiola, Ancelotti či právě Heynckes – při vší úctě - všechno přece jen trochu jiná úroveň.

Navíc nebyl ani první volbou na post nového kouče. Předseda klubu Uli Hoeness přiznal, že se dlouho snažil přemluvit Heynckese, aby ještě vydržel i další sezonu. Další zamýšlenou alternativou pak byl Thomas Tuchel, který však dal přednost nabídce francouzského PSG. A tak přišla řada na Kovače.

Po skvělém startu na něj pršela chvála. „Rozhodně má schopnosti vést velký tým,“ hlásil třeba Franck Ribéry. Jenže přišly ztráty a nálada se změnila.

Chorvatský kouč často mění sestavu, do posledních pěti zápasů Bayern pokaždé vyběhl v jiném složení. Pouze brankář Manuel Neuer a obránce Joshua Kimmich byli v úvodní jedenáctce v každém ligovém utkání. A hodně se mluví také o tom, že dlouholetá osa mužstva německých šampionů prostě a jednoduše zestárla.

„Spousta hráčů dostala nové smlouvy a klub přitom ignoroval nové talenty na přestupovém trhu. Nerozumím tomu. V sobotu měl Bayern na hřišti devět hráčů, kteří v roce 2013 hráli finále Ligy mistrů,“ poukázal bývalý německý reprezentant Lothar Matthäus na fakt, že čas zkrátka zastavit nelze. Bavorský gigant totiž má s věkovým průměrem 28 let a 66 dní nejstarší kádr v bundeslize.

A na „starou gardu“ možná sází až příliš. Lewandowskimu, Boatengovi a Neuerovi už třicet bylo, Müllerovi či Hummelsovi brzy bude. O Ribérym s Robbenem ani nemluvě. Z nastupující generace v týmu mají důležitou roli Kimmich, Süle, Goretzka nebo Coman, což ale skutečně není mnoho. Obzvlášť to vyniká třeba v porovnání s Dortmundem a Lipskem.

Z kabiny navíc prosakují i spekulace o tom, že pohodová atmosféra z úvodu sezony je minulostí. Části hráčů prý vadí, že Kovač se svými spolupracovníky z trenérského týmu až příliš často mluví chorvatsky, zatímco fotbalisté jsou nucení k tomu, aby komunikovali v němčině. „Ale nálada je pořád pozitivní,“ odmítá Kovač možné spory. „Někteří jsou samozřejmě zklamaní, že nehrají a všichni jsme zklamaní z posledních výsledků. V týmu nicméně pořád vládne jednota,“ tvrdí trenér.

Ten i přes sérii ztrát zatím zřejmě má důvěru klubového vedení, byť zahraniční média už píší například o Zinedinu Zidanovi či Antoniu Contem. „Jednoznačně stojím za Kovačem,“ vyjádřil Chorvatovi podporu předseda Hoeness. Pozitivně mluví i Matthäus. „Je to ambiciózní muž s dobrým plánem. Může obrátit věci správným směrem,“ uvedl.

Otevřeně naopak zkritizoval část hvězd Bayernu. „Hráči jako James, Lewandowski, Robben a Ribéry jsou sobečtí a nerespektují kouče, klub a spoluhráče. To musí přestat,“ prohlásil držitel Zlatého míče z roku 1990.

Mnichovský celek po reprezentační přestávce potřebuje zase začít vyhrávat, první příležitost bude mít na hřišti Wolfsburgu. Pokud to nevyjde, Kovač možná brzy napodobí Ancelottiho. Spasitel Heynckes ovšem už tentokrát asi nepřijde...