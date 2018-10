Chystá Bayern změnu? Promluví velká trojka. Spekuluje se o Wengerovi

Bayern Mnichov pod trenérem Niko Kovačem, který přišel do klubu před startem sezony z Eintrachtu Frankfurt, nezažívá ideální vstup do sezony. Ze sedmi bundesligových kol dvakrát prohrál, na výhru čeká včetně remízy s Ajaxem Amsterdam v Lize mistrů už čtyři zápasy a v tabulce mu patří až šesté místo, čtyři body za první Borussií Dortmund.

I přesto, že vedení mnichovského velkoklubu před reprezentační přestávkou vyjádřilo Kovačovi podporu, existují určité obavy o tom, že není schopný stárnoucí mužstvo Bayernu správně motivovat k zápasu.

Německý deník Bild přišel nyní s informací, že se prezident klubu Uli Hoeness, předseda Karl-Heinz Rummenigge a sportovní ředitel Hasan Salihamidžič zúčastní speciální tiskové konference, která je naplánována na dnešních 12:00.

"Mají zřejmě něco důležitého. Skutečnost, že se tato trojice vyskytuje společně, je vzácná. Děje se to jen při propuštění trenéra, přezentaci nového trenéra nebo příchodu velkého hráče," píše Bild.

Naposledy, když se velké trio Bayernu sešlo na jedné tiskové konferenci (9. října 2017), oznámilo návrat trenéra Juppa Heynckese, který předtím získal s klubem tři tituly v bundeslize, třikrát německý superpohár, jednou německý pohár a v sezoně 2012/2013 i prvenství v Lize mistrů. Podobně velká událost se tak logicky očekává i tentokrát.

Informace o speciální tiskové konferenci rozjela spekulace o tom, že by do klubu mohl přijít Arséne Wenger, který byl tázán na rozlučce Pera Mertesackera s kariérou, zda si umí představit, že by vedl bundesligový tým. "Není to pro mě téma. Nemohu vám to říct, protože sám nevím, co bude" odpověděl.

"Zvěsti, které vyšly z klubu, naznačují, že Kovač je blízko svému konci a mohl by ho nahradit Arséne Wenger," napsal k situaci britský deník Metro.

Francouzský kouč v létě ukončil své 22leté působení v Arsenalu, ale sám již naznačil, že by se mohl k trénování brzy vrátit. „Jsem odhodlaný a připravený znovu pracovat,“ uvedl Wenger, o kterého je dle jeho vlastních slov velký zájem.

"Jsou tam asociace, národní týmy, může to být i v Japonsku," uvedl rodák ze Štrasburku, který před Arsenalem krátce vedl japonskou Nagoju. "Díky 22 rokům v Arsenalu mám velké zkušenosti na různých úrovních. Ptají se na mě z celého světa," doplnil Wenger.

Překvapí Bayern a angažuje 68letého stratéga, který získal s Arsenalem 17 trofejí včetně tří anglických titulů a v sezoně 2005/2006 s ním došel až do finále Ligy mistrů, kde podlehl 1:2 Barceloně?