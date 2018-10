Alcácer: 18 minut a gól! Barcelona pustila střelce, teď září v Dortmundu

Už to nešlo přehlížet. Trenér Lucien Favre ve Stuttgartu poprvé nasadil svou barcelonskou posilu do základní sestavy. A zase to klaplo – pětadvacetiletý útočník Paco Alcácer se při výhře 4:0 trefil a jeho potetované ruce vyletěly k nebi.

Tahle oslava není výjimečná, ovšem pro španělského kanonýra má přece jen zásadní význam. Na levé ruce má vytetované datum 12. 8. 2011. To je den, kdy zemřel jeho otec. Stalo se tak před stadionem Mestalla ve Valencii, chvíli poté, co tehdy sedmnáctiletý Paco v přípravě proti AS Řím vstřelil gól. Když společně odcházeli, čtyřiačtyřicetiletého muže zradilo srdce.

„Ani jsem se s ním nestihl rozloučit, říct mu sbohem. Tetování na mé ruce mi ho připomíná, proto slavím s rukama směrem k nebi,“ vysvětluje Alcácer.

Teď prožívá nejlepší období v kariéře. Opustil Barcelonu, protože si spočítal, že se v tamní konkurenci prosadí jenom těžko. „Jsem bojovník, nikdy se nevzdávám, mým vzorem je v tomto Rafa Nadal. Ale vedle Suáreze, Messiho, Dembélého jsem měl malou šanci. Chtěl jsem hrát,“ říká.

Proto odešel na roční hostování do Dortmundu, kam zapadl náramně. Čtyři bundesligové zápasy, v každém alespoň gól, celkem včetně jednoho hattricku sedm. A mimochodem – na sedm branek potřeboval sedm (!) střel na branku. Neboli, co poslal, to prošlo. „Náš ofenzivní styl mu sedí,“ ví trenér Favre.

Alcácer to podepíše. „Líbí se mi tu. Moc mi vyhovuje spolupráce s Markem Reusem, s jeho ofenzivními schopnostmi to jde skoro samo.“ Kapitán Reus pochvaly vrací. „Paco je fantastický. Jeho hattrick proti Augsburgu, hlavně třetí a vítězný gól v šesté minutě nastavení, měl pro nás velký význam.“

Právě po něm se Alcácer poprvé dostal do základní sestavy. Chytrým obloučkem zvyšoval ještě v první půli na 3:0. A po pauze už se na hřiště nevrátil, kouč ho šetřil. Zatím se tedy zastavil na 126 minutách. To je vlastně jenom necelý jeden a půl zápasu. Tím víc sedm ligových tref vynikne. Osmou přidal v Lize mistrů proti Monaku, kde odehrál výjimečně celé utkání.

Všiml si toho i Luis Enrique, trenér španělské reprezentace a zároveň kouč, jenž mu v Barceloně také moc šancí nedával, a povolal ho ke dvěma říjnovým utkáním. Alcácer v Dortmundu formu nenechal. V přípravě ve Walesu (4:1) se trefi l dvakrát, v Lize národů naskočil proti Anglii (2:3) za bídného stavu 0:3 a už o dvě minuty později snižoval.

Prostě fazona veliká a v Dortmundu jsou spokojení, jak jinak. A už vědí, že využijí smluvní klauzuli. Za 23 milionů eur, necelých 600 milionů na české peníze, a případných dalších pět za bonusy, ho mohou vykoupit z Barcelony, aniž by katalánský klub mohl jakkoli zakročit. „Historická chyba,“ napsal list Marca.

„V tuto chvíli se jenom těžko hledají důvody, proč to neudělat,“ potvrzuje Michael Zorc, sportovní ředitel Borussie. I kvůli svému nejlepšímu střelci (a spolu s frankfurtským Lukou Jovičem i nejlepším kanonýrem soutěže) vede Dortmund ligu o tři body před Brémami s úžasným skóre 27:8.

Liga je ještě mladá, ale žlutočerní teď platí za největšího kandidáta na titul. Paco Alcácer je jedním z důvodů.