Wenger zpět na scéně? Mohl by vést Bayern, prý má velký zájem

Britský server Telegraph s odkazem na své německé zdroje dokonce píše, že Wenger už by se zástupci Bayernu měl být v kontaktu. A o práci pro bavorského giganta prý devětašedesátiletý Francouz hodně stojí.

O jeho příchodu do Mnichova se mluvilo už v říjnu, tehdy ale klubové vedení Chorvata Kovače podrželo. Naopak se ostře ohradilo proti kritice, která se na mužstvo snášela v médiích. Jenže žádný výrazný progres od té doby nenastal.

Bayern se v bundeslize propadl na páté místo, v posledních třech zápasech nevyhrál. A zatímco ve své Allianz Areně býval poslední roky takřka nepřemožitelný, letos tam tři body bral naposledy v půlce září. Zatím poslední fiasko přišlo v sobotu, kdy Lewandowski a spol. jen remizovali s Düsseldorfem (3:3). Ještě čtvrt hodiny před koncem přitom vedli o dva góly.

V úterním zápase Ligy mistrů Bayern sice jasně porazil Benficu Lisabon (5:1), pokud se ale nezlepší i výkony v lize, mohou se brzy začít dít věci. Wengera by angažmá v Německu lákalo, zakončit kariéru na nejvyšší úrovni představuje velkou výzvu. A němčinu stejně jako několik dalších jazyků plynule ovládá, takže ani v tomhle směru by neměl problém.

Na začátku listopadu zkušený trenér popřel zájem italského AC Milán, před pár týdny dostal podle serveru Telegraph také nabídku z Fulhamu. Tu ale odmítl, 22 let strávil v Arsenalu a zařekl se, že jiný britský klub už nikdy nepovede. Poslední celek Premier League proto angažoval Clauda Ranieriho.

Dveře do mnichovského velkoklubu by ale Wenger mohl s chutí otevřít. V říjnu koneckonců prohlásil, že se k trénování rozhodně chce vrátit. „Věřím, že opět začnu 1. ledna. Ještě nevím, kam půjdu, ale jsem odpočatý a připravený znovu pracovat. Ptají se na mě z celého světa,“ řekl Wenger pro německý Sport Bild. Teď to vypadá, že by se na střídačku možná mohl postavit ještě dřív, než sám plánoval.