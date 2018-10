Wenger? Ne! Kovač má naši důvěru, zní z Bayernu. Klub reagoval na kritiku

V úvodu speciálně svolané tiskové konference všichni netrpělivě očekávali, co že se to vedoucí trio Bayernu Mnichov chystá prozradit. Hodně se před začátkem spekulovalo o možném příchodu Arséna Wengera. Současnému trenérovi Nikovi Kovačovi se totiž v posledních čtyřech zápasech nepodařilo vyhrát, což je něco, na co v mnichovském klubu nejsou zvyklí.

"Mají zřejmě něco důležitého. Skutečnost, že se tato trojice vyskytuje společně, je vzácná. Děje se to jen při propuštění trenéra, prezentaci nového trenéra nebo příchodu velkého hráče," psal německý deník Bild. "Zvěsti, které vyšly z klubu, naznačují, že Kovač je blízko svému konci a mohl by ho nahradit Arséne Wenger," napsal k situaci britský deník Metro.

Spekulace byly ale bleskově po začátku konference vyvráceny. Vedení Bayernu se totiž zaměřilo na něco úplně jiného. Předmětem tiskové konference bylo vyjádření nespokojenosti s kritikou hráčů klubu v médiích.

„Toto je důležitý den pro Bayern, protože už bychom chtěli říct, že už nadále nebudeme snášet neoprávněnou kritiku. Nenecháme bez odezvy ponižující a ohavné reportáže o našich hráčích. Od dneška je budeme chránit,“ zdůraznil na tiskové konferenci předseda Bayernu Mnichov Karl-Heinz Rummenige.

Bayern není spokojen s kritikou od médií a odborníků. „Nemám slov k tomu, co čtu o Neuerovi. Přitom to je čtyřnásobný nejlepší brankář světa. Totéž platí o Hummelsovi, či Boatengovi. Zdá se, kritika některých nemá žádné hranice. To platí pro média a i fotbalové experty, kteří hráli kdysi v našem klubu,“ narazil Rummenige pravděpodobně na vyjádření Lothara Mathäuse, bývalého hráče klubu.

„Tým má vůdce, kteří se zajímají jen o sebe. Mám na mysli zejména hráče Bayernu jako Boateng, Hummels, Neuer či Müller. Jsem přesvědčen, že kromě Neuera nikdo z nich nemůže být spokojen se svým vystoupením,“ kritizoval po sobotní prohře německé reprezentace s Nizozemskem (0:3) Mathäus zástupce Bayernu.

„Nehledáme vinu v médiích. Pokud nehrajete dobře, chválu si nezasloužíte. Nicméně chtěli bychom, aby případná kritika byla oprávněná a faktická,“ dodal předseda Bayernu, s jehož slovy souhlasil i prezident klubu Uli Hoeness. „Mohu to stoprocentně podtrhnout,“ uvedl.

Následně se konference obrátila k otázce trenéra Nika Kovace a jeho dalšího působení v klubu. „Má stále naši plnou podporu. Byl jsem osočen z toho, že jsem se ho veřejně nezastal. Proč? Ceníme si jeho práce a nemusíme se ho zastávat veřejně. Je ale neuctivé a odporné, co se tady děje. Byl jsem kritikou týmu zděšen. Budeme se od teď bránit,“ řekl sportovní manažer klubu Hasan Salihamidžič. Vedení úřadujícího mistra pak dokonce pohrozilo soudními spory.