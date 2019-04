Dočká se Darida nového kouče? Kouč Dárdai v Hertě po sezoně skončí | iSport.cz

Dárdai usedl jako dočasný trenér na lavičku Herty poprvé v únoru roku 2015. Hned při svém debutovém zápasu dokázal porazit 2:0 Mainz a díky dobrým výkonům ho o tři měsíce později Berlíňané odměnili důvěrou a novou smlouvou.

Bývalý záložník se mezi fanoušky Herthy těšil obrovskému respektu, jelikož s 286 starty v bundeslize je rekordmanem klubu z Berlína. V poslední době se však klubu přestalo dařit především kvůli rozsáhlé marodce, která sužovala Dárdaiův tým.

Hertě schází až deset hráčů ze širšího kádru, včetně českého reprezentačního záložníka Vladimíra Daridy.

To vyústilo ve vleklou výsledkovou krizi. Berlíňané prohráli posledních pět ligových utkání v řadě, to poslední v poměru 0:2 na hřišti Hoffenheimu. Hertě se to stalo poprvé pod Dárdaiovým vedením a poprvé od sezony 2011/12, kdy klub nakonec sestoupil z první ligy.

Dárdai se proto rozhodl, že ze své pozice na konci sezony odstoupí. Otázkou je, jestli se nový kouč bude týkat i českého reprezentanta Vladimíra Daridy. U něj se už delší dobu mluví o možném odchodu.

„Pro mě jako hlavního trenéra to byly velmi emotivní roky plné zážitků. Jsem vděčný za příležitost, kterou jsem zde dostal a pyšný na to, čeho jsme za tu dobu dosáhli. Ale někdy je čas na změnu a já jsem vždycky zdůrazňoval, že se starám o to nejlepší pro Herthu, protože Hertha je a vždy bude mým domovem,“ uvedl bývalý kouč maďarské fotbalové reprezentace pro klubový web.