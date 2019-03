Smolař Darida. S Brazilci si natrhl sval, minimálně měsíc bude opět mimo | iSport.cz

Darida si před reprezentačním srazem střihl část zápasu za juniorku, načež trenérovi Šilhavému zahlásil: „Jsem připraven!“ Vzhledem k absenci Bořka Dočkala, dalšího klíčového záložníka, mu český kouč svěřil kapitánskou pásku i dirigentskou taktovku uprostřed hřiště.

Odehrál v Anglii 67 minut, v základu zůstal i pro úterní přípravu s Brazílií. Národní tým vedl do výjimečné přípravy znovu jako kapitán, v prvním poločase, kdy Češi odehráli výbornou partii, měl na domácí ofenzivě značný podíl a hrál velmi slušně.

Ve druhém poločase ale běhavého záložníka zradilo zdraví. Darida v 56. minutě bez cizího zavinění padl na trávník a ke střídačce okamžitě signalizoval – střídáme! Na hřiště kvůli tomu musel narychlo Martin Frýdek.

Darida se už na trávníku držel za stehno, jeho zasmušilý výraz vypovídal o tom, že nepůjde o něco banálního. "Trápí mě stejný sval jako před srazem," vzkázal pro iSport.cz. Jeho tělo zřejmě ještě nebylo připravené na takovou zátěž, kterou si naložil během dvou náročných duelů.

Zkušený záložník se během středy vracel do Berlína, ve čtvrtek dopoledne absolvoval další lékařské prohlídky. Vyšetření potvrdila obnovení svalového problému, Daridu tak čeká pauza 4-5 týdnů a může pro něj předčasně skončit sezona.

V aktuálním ročníku i kvůli zdravotním trablům zasáhl Darida pouze do deseti bundesligových zápasů, na jaře se nevešel do základní sestavy ani ve chvíli, kdy už byl stoprocentně nachystaný. V zimě měl čtyři nabídky na změnu klubu, Hertha ho ale odmítla pustit. Smlouvu v klubu má až do léta 2021.