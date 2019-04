Dortmund podlehl v derby Schalke 2:4. Pavlenka inkasoval čtyři branky | iSport.cz

Dortmund mohl jít v případě výhry ve vestfálském derby do čela a vedl, když se ve 14. minutě trefil Götze po přihrávce od Sancha. Jenže záhy Schalke srovnalo z penalty zásluhou Caligiuriho. A stejný hráč ještě do poločasu nahrál na gól Sanému.

Klíčová fáze utkání nastala po hodině hry, poté co domácí Reus dostal červenou kartu za ostrý skluz na kotník protihráče. Caligiuri navíc faul potrestal přesnou trefou z přímého kopu a zvýšil. Krátce nato se hnalo Schalke do brejku, který zastavil dalším nebezpečným skluzem Wolf a i on byl vyloučen.

Dortmund sice i ve dvojím oslabení snížil po pěkné akci a trefě Witsela, ale vzápětí se na druhé straně prosadil Embolo a Schalke tak ukončilo 15 zápasů trvající domácí neporazitelnost Dortmundu.

Pavlenka v brance Brém inkasoval už po 53 vteřinách, když ho prostřelil Raman. Ve 23. minutě Karaman předvedl velké sólo z vlastní poloviny, nezastavil ho ani Gebre Selassie a Pavlenka inkasoval podruhé. Kruseho penalta sice vrátila Werder do hry, ale ve druhé půli nedal po brejku Pavlenkovi šanci zakončující Hennings. A když při velkém závaru dělal český brankář, co mohl, v 73. minutě nezabránil čtvrté brance po dělovce Suttnera. Druhá prohra za sebou komplikuje Brémám boj o sedmou příčku a evropské poháry.

Vladimír Darida jen sledoval z lavičky, jak jeho Hertha Berlín uhrála bezbrankovou remízu na hřišti Frankfurtu, kde v posledních 10 minutách dohrávala v oslabení. Třetí Lipsko vyhrálo 2:1 nad Freiburgem a snížilo náskok Dortmundu na pět bodů. Navíc si definitivně pojistilo přímý postup do příští sezony Ligy mistrů.

Německá fotbalová liga - 31. kolo:

Dortmund - Schalke 2:4

Branky: 14. Götze, 85. Witsel - 18. z pen. a 62. Caligiuri, 28. Sané, 86. Embolo

Düsseldorf - Brémy 4:1

Branky: 1. Raman, 23. Karaman, 56. Hennings, 73. Suttner - 28. Kruse z pen.

Eintracht Frankfurt - Hertha Berlín 0:0,

Hannover - Mohuč 1:0

Branka: 67. Weydandt

Lipsko - Freiburg 2:1

Branky: 19. Werner, 78. Forsberg z pen. - 66. Grifo

Augsburg - Leverkusen 1:4

Branky: 12. Danso - 15. Volland, 48. Havertz, 60. Tah, 88. Brandt