Brémy dorazil Kadeřábek. Je to pro nás strašně hořká porážka, uznal trenér | iSport.cz

„Je to pro nás strašně hořká porážka. Odehráli jsme dobré utkání, ale domů jedeme bohužel zase s prázdnou,“ komentoval druhou porážku v lize za sebou útočník Brém Niclas Füllkrug.

Oba týmy toužily v druhém utkání nového ročníku odčinit porážky z úvodního zápasu. Zatímco Hoffenheim pod vedením nového trenéra Alfred Schreuder (bývalého asistenta kouče Juliana Nagelsmanna) padl 0:1 ve Frankfurtu, Brémy s Pavlenkou a Gebre Selassiem prohrály doma 1:3 s Düsseldorfem.

Nervózní první poločas chudý na šance nakonec přinesl jediný gól, když se tři minuty před koncem poločasu trefil za hosty hlavou po rohu útočník Niclas Füllkrug, odchovanec Brém, který se do klubu vrátil před sezonou z Hannoveru. V dresu severoněmeckého týmu se Füllkrug trefil poprvé po 2499 dnech. Naposledy Füllkrug vstřelil v říjnu 2012 branku do sítě Gladbachu.

Jenže v druhém poločase se karta obrátila a Jiří Pavlenka tahal ze své sítě míč v průběhu pěti minut dvakrát. Nejprve českého reprezentačního brankáře překonal z rohu hlavou Ermin Bičakčić, a o pět minut později dokonal obrat Hoffenheimu záložník Ihlas Bebou, který prostřelil Pavlenku z bezprostřední blízkosti.

Brémy sice dokázaly zásluhou Füllkruga dvacet minut před koncem opět vyrovnat, ale rozhodčí branku kvůli hraní rukou zrušil. „Když pravidla říkají, že to je hraní rukou, musíme to podle toho posuzovat,“ komentoval situaci otráveně záložník Brém Davy Klaassen. Jako by toho bylo málo, v 77. minutě viděl druhou žlutou kartu útočník Johannes Eggestein a Brémy tak musely dohrávat o deseti.

Hosté však dokázali po chybě v rozehrávce vyrovnat, když Olivera Baumanna o dvě minuty později obstřelil Japonec Yuya Osako. Nakonec se však radovali domácí, když Bémy nebyly schopné ubránit druhý roh v utkání a tři body pro Hoffenheim přiřknul přesnou hlavičkou k tyči na penaltě nikým nehlídaný Pavel Kadeřábek. Hoffenheimu ke třem vstřeleným gólům v utkání stačily tři střely na branku.

„Budu se opakovat. Cesta, kterou jdeme, je správná. V podstatě jsme odehráli dobré venkovní utkání, ale inkasovali jsme dva góly z rohů, a to se nemůže stát. Tým ukázal, že má v sobě bojovný duch, vášeň a morálku,“ burcoval po prohře kouč Brém Florian Kohfeldt.

„Ještě před sebou máme hodně práce. Především v první půli jsme hodně drželi balón, ale musíme být v poslední třetině hřiště mnohem důraznější. Na tom musíme pracovat. Doufám, že se budeme nadále zlepšovat a ukážeme to už příště proti Leverkusenu,“ hodnotil utkání stoper Kevin Vogt.