Koubkův mizerný zápas. Šílená hrubka po malé domů a pět obdržených gólů | iSport.cz

Koubka překonal už ve druhé minutě zblízka Zakaria. V osmé a 13. minutě přidal další dvě branky střelami na bližší tyč Patrick Herrmann. Borussia dala takhle rychle tři góly v bundesligovém zápase naposledy v roce 1981 v utkání s Uerdingenem.

Krátce před pauzou Koubek chyboval v rozehrávce, promáchl míč a nejlepší střelec Mönchengladbachu Alassane Pléa zvýšil na rozdíl čtyř branek.

Goalkeeping nightmare by Koubek for Augsburg today... Surely doesn’t get any worse for a goalkeeper? pic.twitter.com/VsAA3fCw0W