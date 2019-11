Morávek o „nové“ bundeslize, fandění proti Bayernu či bránění Coutinha | iSport.cz

Král je na kolenou, lid slaví. I tak by se dalo parafrázovat současné dění v bundeslize. Ochablý Bayern Mnichov, v čele Borussia Mönchengladbach a minimální bodové rozdíly. To Německo baví. Všiml si toho i Jan Morávek. „V posledních letech, když člověk nebyl vyloženě příznivec Bayernu, fandil proti němu. Nikoho to už nebavilo, jak se drží na špici on a je v podstatě neporazitelný,“ říká v rozhovoru pro iSport Premium záložník Augsburgu. Popisuje kvality vyzyvatelů Bayernu i zajímavé hráče, v zamčené části článku najdete také analýzu, jestli vyrovnaná soutěž značí kvalitu, nebo naopak pád do průměrnosti.

Je aktuálně vyrovnaná liga v Německu velké téma?

„Řeší se to dennodenně. Fotbal je tu sportem číslo jedna, takže pohled na tabulku je pro diváky zajímavý. Pro všechny lidi, kteří se kolem fotbalu motají, je to pozitivní změna. V uplynulých letech byl vždy s velkým odskokem Bayern, který proháněl jen Dortmund. Už před sezonou však bylo zřejmé, že se něco změní. Veřejnost chválila, jak se Borussia mohutně posílila, což se na začátku potvrdilo, hráli výborně. Až nyní začínají mít výkyvy. Tlak na Bayern stoupá, protože jeho výkony byly v poslední době nepřesvědčivé. Všichni vnímají, že jsou v popředí týmy, které by chtěly útočit ze zadních pozic. Ať už je to Lipsko, Wolfsburg a výborný je i lídr soutěže Gladbach. Myslím si, že by to mohlo být zajímavé až do konce ligy.“

Takže si lidé oddechli, že hegemon z Mnichova konečně ztrácí?

„Určitě. V posledních letech to bylo tak, že když člověk nebyl vyloženě příznivec Bayernu, spíš fandil proti němu. Nikoho to už nebavilo, jak se drží na špici a je v podstatě neporazitelný. V minulé sezoně je sice Dortmund slušně prohnal, ale lidé doufají, že to v té současné bude ještě pestřejší.“

Co se s Bayernem stalo, že ochabl?

„Nevím, jestli jsou hráči pod trenérem Nikem Kovačem zcela spokojeni. I ta jejich taktika... Přijde mi, že to ještě stále nezapadlo do sebe. Jenže mají v útoku Roberta Lewandowského, o kterého se mohou opřít. Je fakt fantastický. Střílí asi tři čtvrtiny jejich branek. Neskutečně silný útočník.“

V čem tkví kouzlo úspěchu Gladbachu, který ligu vede?

„V mých očích mají výborný tým. Klidně by v čele mohli zůstat až do konce ligy. Mají na to. Hodně jim pomohl nový trenér Marco Rose, který přišel ze Salcburku. Mají spoustu mladých zajímavých hráčů. Vypíchl bych asi dva Francouze v ofenzivě – Marcuse Thurama a Alassaneho Pleu.