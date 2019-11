Brankář Koubek začíná v Německu zářit. Chce zabojovat o EURO | iSport.cz

Fotbalový Augsburg nabírá formu a český brankář Tomáš Koubek s ním. Potvrdil to i domácí výhrou nad berlínskou Herthou 4:0. Koubek podruhé v řadě nedostal gól a ukazuje svoji třídu. „Do Vánoc můžeme bodovat s každým bodovat. Hrajeme sice v Lipsku a Hoffenheimu, což bude těžké, ale uděláme všechno pro to, aby bylo na našem kontě bodů co nejvíce,“ přeje si bývalý brankář Rennes.