Srazili Slavii, teď Dortmund potopili. Obří kiksy stály BVB výhru nad lídrem | iSport.cz

Po úvodním dějství pro ně vše vypadalo výborně. Fotbalisté Dortmundu vedli nad vedoucím týmem bundesligy Lipskem po trefách Julianů Weigla a Brandta 2:0. Jenže po přestávce přemožitel Slavie z Ligy mistrů doslova daroval vyrovnání.

Paradoxní na tom celém je, že fatálně chybovala dvojice mužů, kteří se o prohru Slavie zasloužili nejvíce. „On byl klíč k tomu, že utkání skončilo vítězstvím domácích,“ vyzdvihl výkon brankáře Romana Bürkiho kouč „sešívaných“ Jindřich Trpišovský po prohře 1:2 v Signal Iduna Parku.

Švýcar, který odchytal proti Slavii jeden z nejlepších zápasů kariery, tentokrát ale vyrobil obrovskou minelu. V 47. minutě vyběhl mimo pokutové území, aby vypomohl obraně, ale netrefil hlavou míč ideálně a nabídl gól Timu Wernerovi, který balon nasměroval do odkryté branky. „Nejsem sice hráč z pole, ale příště to musím udělat lépe. Zápas jsme bohužel sami zdramatizovali. Lipsko nehrálo dobře, ale my mu darovali dva góly. Mohou být šťastní, že mají bod, za to my musíme být naštvaní,“ konstatoval Bürki.

Německý snajpr totiž dostal o pár minut později další dárek. Tentokrát mu namazal Brandt. Záložník, který svou trefou rozhodl o výhře Dortmundu nad Slavií, chtěl uklidnit rozehrávku BVB a po zpracování hrudí vyslal míč směrem k Bürkimu, jenže nepostřehl, že za stopery ještě číhá Werner, který brankáře obešel a srovnal na 2:2.

Druhou trefou v utkání se navíc stal snajpr Lipska prvním Němcem od roku 1977, kdy se to podařilo legendárnímu Gerdu Müllerovi, který v 16 zápasech nastřílel v bundeslize 18 gólů. „Timo je takový, nerad se rychle vrací, raději chytře vyčkává za obranou. Je to věc, kterou úplně nemůžete očekávat, navíc když jste zády. Juliana neviním, stane se to,“ bránil svého spoluhráče kapitán Marco Reus, který zároveň uznal, že druhý poločas nebyl od jeho týmu dobrý. Byl totiž přesvědčený, že se dalo zabránit všem gólům soupeře.

Dortmund se sice z obřích chyb dokázal rychle otřepat a Jadon Sancho mu po přihrávce Reuse vrátil vedení. Ani to ale Borussia neudržela. Na konečných 3:3 vyrovnal český útočník Patrik Schick, který v Lipsku hostuje z AS Řím. „Byl to parádní zápas pro všechny diváky a skvělý výsledek pro nás. Jsme rádi, že jsme získali bod,“ uvedl sportovní ředitel Lipska Markus Krösche pro Sky.