Český HIT bundesligy: Schick vs. Koubek! Lepší bilanci má gólman | iSport.cz

Dosud se potkali jen jednou. Už je to dávno. Před třemi a půl lety. Tehdy byl Tomáš Koubek ještě gólmanem Liberce, kde měl vyřízené hostování ze Sparty. To samé Patrik Schick. Kmenový hráč Letenských tenkrát prožíval průlomovou sezonu mezi dospělými v kádru Bohemians.

Setkání dopadlo mnohem lépe pro Severočechy. Koubek si zapsal čisté konto, přitom byl téměř neustále v permanenci. Zlikvidovat musel jedenáct těžkých střel, dvakrát vychytal i Schicka, vycházející hvězdu českého fotbalu, třikrát mu pomohla branková konstrukce. Na výsledku 1:0 pro Slovan měl obrovskou zásluhu.

Nyní se dva kamarádi potkávají znovu. Na mnohem prestižnějších adresách. V Německu. V blyštivém prostředí bundesligy.

Oba jsou ve formě. Schick třikrát skóroval v uplynulých čtyřech ligových utkáních, navrch si připsal jednu asistenci a po odchodu z Říma snad konečně začíná naplno ukazovat svůj potenciál. Také Koubek prožívá vydařené období. Patří mezi osmičku bundesligových gólmanů se čtyřmi čistými konty. Byť nedávno proti Kolínu nad Rýnem správně neodhadl načasování výběhu a chybou připravil mužstvo o vítězství, má v brance pevnou pozici.

„Když se podíváte na gól, který jsme dostali v Kolínu, rozumím, že jsou lidé naštvaní, protože jsme uhráli nakonec jen bod. Jsem brankář, který pomáhá obraně, a v devíti z deseti případů můžu svým výběhem brance zabránit. V téhle sezoně jsem byl asi desetkrát mimo pokutové území, z toho osmkrát jsem situaci vyřešil,“ pravil Koubek pro oficiální klubový web.

Omlouvat se ani nemusel. Fanoušci Augsburgu rodáka z Hradce Králové respektují. Minela neubrala nic na jejich nadšení z jeho letního příchodu z Rennes. Po předminulém utkání s Düsseldorfem vyvolávali jeho jméno. „Vážně? To jsem neslyšel. Zatraceně! Ale dobře, že mi to říkáte. Je to pro mě velká čest. Věřím, že lidé mému brankářskému stylu rozumí,“ smál se a zavzpomínal i na letní přestup.

„Myslím, že pro nikoho není jednoduché začínat v novém městě a v nové zemi. Jistě, Augsburg za mě zaplatil poměrně vysokou částku a mnoho fanoušků a média zřejmě očekávaly, že budu ihned perfektně fungovat. Rozumím tomu, ale také jsem jen člověk, který se musí nejprve adaptovat. Celý život je to nahoru dolů, a tak to je i ve fotbale. Momentálně to jde dobře, ale jistě přijdou také jiné časy,“ zamyslel se.

Rád využívá k vlastní prezentaci sociální sítě. Aktivní je na Facebooku i Instagramu. Začal s tím už ve Francii, aby svým fanouškům přiblížil tamní ligu, klub, ale především způsob své práce. Jak o chytání přemýšlí, jak se zdokonaluje, jak používá vyspělé technologie.

Na štaci v Augsburgu v nastoleném trendu pokračuje. „V Česku se bundesliga vysílá jen na placených kanálech. A když se tam něco objeví, jsou to spíš situace, v nichž český hráč udělá chybu (úsměv). Ale na svém Facebooku a Instagramu pracuju na tom, aby bylo v Česku větší povědomí o Augsburgu a bundeslize,“ pravil.

Dnes bude mít zajisté hromadu práce a jednu z možností zabojovat o nominaci na mistrovství Evropy, jelikož na konci kvalifikace vypadl ze základního kádru na úkor slávistického Ondřeje Koláře, což Koubek těžko nesl. Lipsko vede bundesligu o skóre před Mönchengladbachem. Je však nejproduktivnějším týmem soutěže, v průměru střílí téměř tři branky na utkání. Ovšem i Augsburg šlape. V uplynulých šesti duelech pětkrát vyhrál, remizoval jen v onom nešťastném zápase v Kolíně.

Bude i po dnešku platit, že Patrik Schick stále čeká na první gól v síti Tomáše Koubka?

Jediný vzájemný zápas Schick vs. Koubek Sezona 2015/16 - 23. kolo: Bohemians – Liberec 0:1

Branka: 44. Sackey. ŽK: Schick - Coufal, Pokorný, Luckassen, Bartošák. Diváci: 4923.

Bohemians: Zlámal - Čögley, Krch, Šmíd, Havel - Švec - Acosta (63. Čížek), Hubínek (71. Lulič), Jirásek, Mosquera (63. Bartek) - Schick. Trenér: Pivarník.

Liberec: Koubek - Coufal, Hovorka, Pokorný, Sýkora - Sackey (71. Bartošák), Breite - Jefremov, Shala, Vůch (65. Folprecht) - Bakoš (76. Luckassen). Trenér: Trpišovský.