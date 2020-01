Jak Dortmund ulovil Haalanda. Skauting od 16 i jasný plán rozvoje | iSport.cz

Erling Haaland by mohl v zimě být žhavým zbožím na přestupním trhu • Reuters

Byl to velký příběh zimního přestupového období: který z velkoklubů uloví vycházející hvězdu Erlinga Brauta Haalanda, norský stroj na góly? Hovořilo se o Lipsku, i kvůli propojení se Salcburkem skrze majitele, nebo o Manchesteru United, který vede Haalandův bývalý kouč a krajan Ole Gunnar Solskjaer. Norská kometa ale nakonec zapózovala v barvách Borussie Dortmund. Hlavní skaut BVB Markus Pilawa po oficiálním oznámení přestupu odhalil, jak dlouho a jakým způsobem se příchod norské hvězdičky pekl.

Haaland zaujal širokou veřejnost na šampionátu dvacítek loni na jaře, především v zápase, kdy Norsko porazilo Honduras 12:0 a on sám nastřílel devět branek. Ve skvělé formě pak pokračoval i v Salcburku, v rakouské bundeslize si v aktuálním ročníku připsal 16 tref ve 14 zápasech, dalších 8 přidal v 6 kláních v Lize mistrů a navrch ještě 4 góly ve 2 zápasech domácího poháru. Všehovšudy 22 zápasů, 28 gólů – za podzim neuvěřitelná bilance.

Borussia ale měla mladého snajpra na očích už mnohem dříve. Skauti Dortmundu jej zahlédli v roce 2016 na Nordic Cupu, tradičním osmičlenném turnaji reprezentačních výběrů do 17 let ze severských zemí. Tehdy hrál ještě na křídle. „Nejeli jsme na ten turnaj, abychom specificky sledovali jen jeho, ale velmi rychle nás začal zajímat,“ sdělil webu The Athletic Markus Pilawa, hlavní skaut německého klubu. „Po debutu v A týmu Molde jsme viděli každý jeho zápas, ať už osobně, nebo na videu,“ dodal s tím, že celkem se delegace z Dortmundu byla na mladého střelce podívat osmadvacetkrát.

Jak zájem o Haalanda sílil, skauti na zápasech přestali stačit. Matthias Sammer, legenda Dortmundu a někdejší sportovní ředitel Bayernu Mnichov, který je nyní externím poradcem BVB, navštívil nejen několik ligových zápasů, ale i hypermoderní tréninkové centrum v Salcburku, aby se podíval, jak norský kanonýr přistupuje k tréninku.

„U takto mladého hráče musíte hlavně zjistit, jak bude schopný se po odchodu z jedné ligy adaptovat na jinou,“ vysvětluje Pilawa. „Když někdo dává góly v Rakousku, není nutně zaručené, že bude stejně pokračovat i v německé bundeslize a že se vyrovná s větší intenzitou a vyšším tempem. Sledujeme jeho fyzický vývoj a osobnost. Jak se vyrovnává s chybami a prohrami? Jakou má řeč těla. Pak se snažíme zjistit i hráčův charakter mimo hřiště, sledovat, jak se chová na osobních setkáních, a tak dále,“ doplňuje.

Haaland z Pilawova výzkumu vyšel nadmíru dobře a několik měsíců před začátkem přestupního období byl v čele seznamu potenciálních posil. Jenže jeho výkony na mezinárodní scéně, v ostře sledovaných zápasech Ligy mistrů, z něj udělaly horké zboží. Obzvlášť ve spojení s výstupní klauzulí ve výši 20 milionů eur, která je za tak rozjetého střelce dosti nízká.

Když na začátku prosince došlo na konkrétní jednání, zástupci Dortmundu museli přesvědčit Haalanda, aby si ze zástupu zájemců vybral zrovna je. Šli na to poměrně jednoduše: „Potřebujeme tě ze všech nejvíc,“ sdělili mladému norskému střelci.

O Erlinga stál Juventus, který sází na Cristiana Ronala a Gonzala Higuaína, Manchester United, který staví útok kolem Marcuse Rashforda, nebo Lipsko, v jehož dresu válí Timo Werner, Yussuf Poulsen a víc než dobře se rozjíždí Patrik Schick. To je významná konkurence, zatímco Dortmund k devítigólovým střelcům Sanchovi a Reusovi potřebuje čistokrevného hroťáka. Útočná jednička Paco Alcácer je s pěti ligovými trefami až ve třetí desítce tabulky střelců.

Haalandovi nabídka imponovala i díky tomu, že viděl, že Dortmund je vynikající přestupní stanicí před dalším klubem, například před jeho vysněným přesunem do Premier League. Z BVB zamířili do Anglie Christian Pulisic, Ilkay Gündogan či Pierre-Emerick Aubameyang, Ousmane Dembelé zase nabral směr Barcelona. Haaland tak upřednostnil přesun na Signal Iduna Park před přestupem do Juventusu či Manchesteru United.

„To, že Ole Gunnar Solskjaer letěl do Salcburku, aby se s hráčem osobně setkal, je sice hezké, ale Dortmund s ním byl v kontaktu po dobu mnoha měsíců a vysvětlil mu konkrétní plán vývoje jeho kariéry. Na rozdíl od United má také skvělou historii co se týče mladých hráčů posunujících se na dalších úroveň, navíc v klubu, který pravidelně hraje Ligu mistrů,“ sdělil The Athletic nejmenovaný zdroj z Haalandova okolí.

Mladého Nora přesvědčilo i to, že se mu na WhatsAppu ozvali sami hráči Borussie v čele s dánským záložníkem Thomasem Delaneym, aby ho nalákali k přestupu. Dobré slovo přihodil i šéf firmy Puma, která vyrábí pro Dortmund dresy. Vede ji totiž Haalandův krajan Björn Gulden, bývalý fotbalista, který dříve oblékal i dres Erlingova prvního klubu Bryne.

A poslední faktor, který usnadnil jednání? Překvapivě ten, který jej většinou dělá složitějším – Mino Raiola, Haalandův agent. Mnoho velkoklubů se s tímhle protřelým magnátem, který si umí vyjednat tučné peněžní bonusy a podíly z přestupových částek, nechce příliš bavit. Na Old Trafford by mohli vyprávět… V Dortmundu jsou ale s Raiolou zadobře od doby, co před sedmi lety dohodl příchod jiného klienta, Henrika Mchitarjana, ze Šachtaru Doněck.

Všechny dílky skládačky tak do sebe zapadly přesně tak, jak si šéfskaut Pilawa od začátku přál a Haaland se převlékl ze salcburské rudé do žluto-černé kombinace Borussie Dortmund. Od ledna tak před ním stojí výzva dál střílet gól za gólem v nové, náročnější soutěži.