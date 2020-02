Erling Haaland: co nevíte o norské kometě (19)? Rekord, táta i rap | iSport.cz

Fotbalový kanonýr, ale i rapper, atlet a obdivovatel španělského fotbalisty Michua... to vše je Erling Braut Haaland • FOTO: Těžko byste letos hledali větší fotbalový fenomén než Erling Braut Haaland. Teprve devatenáctiletý kanonýr, který v zimě vyměnil Salcburk za Dortmund, dává šílené množství gólů, láme rekordy a stává se z něj skutečná superstar. Na začátku jeho mladé kariéry na něj začíná vyplouvat dost zajímavých pikanterií. Věděli jste, kdo je jeho největší idol? Nebo že má světový rekord v úplně jiném sportu? A že koketoval s rapovou kariérou? A jak se jeho jméno vlastně správně čte? Projděte si to nejzajímavější o norské superhvězdě.

Rekordman a přeborník v dalších sportech První osmifinálový zápas ligy mistrů mezi Dortmundem a PSG (2:1) rozhodl minulé úterý dvěma góly. Ještě víc než pokračování jeho střelecké formy ale zaujal jeho atletický výkon. 60 metrů od vlastního vápna, kde pomohl ubránit standardku, až k pokutovému území soupeře zvládl v čase 6,64 sekundy. Americký sprinter Christian Coleman drží na šedesátce světové maximum s časem 6,34 sekundy - Haaland je tak o pouhopouhé tři desetiny sekundy pomalejší než jeden z nejlepších atletů planety a světový rekordman! Koneckonců, jeden zápis v Guinessově knize rekordů má i sám mladý Nor. Zapsal totiž nejdelší skok do dálky z místa mezi pětiletými dětmi. V roce 2006 doskočil do jednoho metru a šedesáti tří centimetrů.

Multisportovní rodina Že Erlingovým otcem je Alf-Inge Haaland, někdejší fotbalista Manchesteru City či Leedsu, kterému kariéru ukončil brutální faul od Roye Keanea, to je dobře známá věc. Snajpr Dortmundu ale sportovní talent podědil nejen po „Alfiem“, ale i po mamince. Gry Marita Haalandová je totiž bývalou mistryní Norska v sedmiboji. Rodiče vedli Erlinga k mnoha sportům, než se z něj stal fotbalista, zkoušel atletiku, lyžování, tenis a taky házenou. „Thorir Hergeirsson, aktuální trenér ženského národního týmu, z něj chtěl mít házenkáře,“ svěřil se hrdý otec Alf-Inge norskému deníku Dagbladet. „Různorodost sportů, které Erling dělal, je důležitá pro vývin různých částí jeho těla. Sprint a skok do dálky zapojují ty samé svaly, které vám pak dají na fotbalovém hřišti výhodu,“ doplnil. Alf-Inge Haaland, sám bývalý fotbalista, doprovází Erlinga na jeho fotbalové cestě • Foto Twitter.com

Zplození šampiona Když se sociálními sítěmi začalo šířit video z Haalandova neskutečného sprintu proti PSG, mnozí začali vtipkovat: Tenhle kluk se nemohl jen tak narodit, to je produkt nějaké ruské laboratoře! Milovníkům konspiračních teorií tuhle ideu klidně ponechejme, oficiální verze ale přece jen zní, že Erling je produktem lásky Alf-Ingeho a Gry Marity Haalandových. I k tomu se ale váže vtipná story... S tou vyrukoval Jan Aage Fjortoft, někdejší útočník a aktuálně expert Viasportu, který „Alfieho“ dobře zná. Když se ho v rozhovoru pro Sky Italia redaktor otázal, proč je podle něj mladý Erling tak dobrým fotbalistou, Fjortoft se širokým úsměvem odpověděl: „A co jste čekali od někoho, kdo byl počatý ve fotbalové šatně?“ Úplný začátek kanonýrova příběhu se tedy má vztahovat ke kabinám na stadionu Elland Road, kde Alf-Inge válel v dresu Leedsu. "Tak co, tati, bylo to v šatně v Leedsu?" I na to se může Erling Haaland zeptat tatínka Alfa-Ingeho po historce po Jana Aageho Fjortofta • Foto Profimedia.cz

Devět gólů za zápas Když zapnete hru FIFA na nejnižší obtížnost a s pětihvězdičkovým týmem vyrukujete na soupeře z nižší ligy, možná se vám podaří s jedním hráčem nastřílet devět gólů. To je čistě videoherní záležitost, v realitě nemožná, že? No, pro Haalanda ne... Takovýhle neuvěřitelný zápis do historie se mu povedl loni v květnu na mistrovství světa hráčů do 20 let. Norové rozstříleli Honduras 12:0 a Erling sám nastřílel devět branek. Třemi hattricky v jediném klání tak překonal rekord Brazilce Adaíltona, který v roce 1997 skóroval během jediného zápasu „jen“ šestkrát. Přispěl tehdy k výhře 10:3 nad Koreou. Erling Braut Haaland dal devět branek Hondurasu • Foto Twitter.com

Mladý rapper Už jsme obdivovali Erlingovu střeleckou potenci, atletické výkony... ale co jeho rapová flow? „Víte, že rapuje, že jo? Fakt, na YouTube jsou videa,“ překvapil loni Haalandův někdejší spoluhráč Sondre Norheim. Skutečně, hudba je velkou vášní mladého Nora, a hledání jeho tvroby nezabralo moc času. V srpnu roku 2016 pod jménem Flow Kingz mimo jiné nahrál vlastní klip. Video s názvem Kygo Jo má momentálně na YouTube přes dva miliony zhlédnutí.

Idol ze Swansea Tatínek multitalentovaného fotbalisty hrál v Anglii za Leeds a Manchester City, kolem Erlinga v zimě kroužil Manchester United, jeho největší idol se ale nacházel v jiném britském klubu. Že by Didier Drogba v Chelsea? Možná Thierry Henry v Arsenalu? Samá voda... Haaland se totiž svěřil, že před pár lety obdivoval španělského útočníka jménem Michu, který válel za Swansea, a dokonce ho na Instagramu označoval ve svých fotkách. 33letý bývalý forvard dal za velšský celek 18 gólů v 35 ligových kláních v sezoně 2012/13, jeho kariéru ale pak srazila k zemi věčná zranění. „Rád bych se s ním potkal a řekl mu, že jsem fotbalista i díky němu. Je pro mě vzorem,“ svěřil se Haaland nedávno deníku Record. Michu je momentálně sportovním ředitelem třetiligového španělského celku Burgos a když se doslechl o tom, že je oblíbencem mladého fenoménu, promptně mu poslal podepsaný dres. „Je to pro mě čest, myslím si, že z něj bude ráč světové třídy! Je to mnohem lepší fotbalista než já,“ řekl Michu v rozhovoru pro španělský deník AS. Erling Braut Haaland obdivoval Španěla Michua, dříve ho označoval ve svých instagramových příspěvcích • Foto Instagram