Kanonáda na MS dvacítek: Norsko vyhrálo 12:0, jeden hráč dal 9 branek | iSport.cz

Norský útočník Erling Braut Haaland předvedl v závěrečném utkání základní skupiny mistrovství světa fotbalistů do 20 let v Polsku proti Hondurasu rekordní střelecké představení. Osmnáctiletý hráč Salcburku se trefil do sítě středoamerického celku devětkrát a pomohl k drtivému vítězství svého celku 12:0.